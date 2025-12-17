Рада предоставила соцгарантии семьям полицейских, пропавших без вести при особых обстоятельствах
Верховная Рада предоставила семьям сотрудников полиции, пропавших без вести при особых обстоятельствах, право на бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и внеконкурсный прием детей в учебные заведения.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, нардепы 266 голосами поддержали соответствующие законодательные изменения.
Что получат родные правоохранителей?
Члены семей полицейских, пропавших без вести при особых обстоятельствах, получают гарантированное право на:
- бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД;
- бесплатное санаторно-курортное лечение;
- внеконкурсный прием детей в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования;
- все другие льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.
"Этот законопроект МВД разработало в сотрудничестве с Национальной полицией и совместно проработало с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, чтобы восстановить справедливость и гарантировать необходимую помощь семьям", - говорится в сообщении.
Але багато дивних осіб, зокрема, в уніформі ПРИВАТНИХ охоронних структур на кшалт «ТИГР» в Буковелі, ховаються по «різним причинам» від ТЦК!?!?