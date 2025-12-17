РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10689 посетителей онлайн
Новости Поддержка семей полицейских
443 8

Рада предоставила соцгарантии семьям полицейских, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Рада предоставила соцгарантии семьям полицейских, пропавших без вести

Верховная Рада предоставила семьям сотрудников полиции, пропавших без вести при особых обстоятельствах, право на бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и внеконкурсный прием детей в учебные заведения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, нардепы 266 голосами поддержали соответствующие законодательные изменения.

Читайте также: МВД Украины предлагает ветеранам войны трудоустройство

Что получат родные правоохранителей?

Члены семей полицейских, пропавших без вести при особых обстоятельствах, получают гарантированное право на:

  • бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД;
  • бесплатное санаторно-курортное лечение;
  • внеконкурсный прием детей в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования;
  • все другие льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.

"Этот законопроект МВД разработало в сотрудничестве с Национальной полицией и совместно проработало с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, чтобы восстановить справедливость и гарантировать необходимую помощь семьям", - говорится в сообщении.

Автор: 

ВР (29498) МВД (9355) Нацполиция (16982) Клименко Игорь (447)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ми боронимо свою землю зі зброєю в руках не для того щоб нам повернули обов'язковий техогляд наших легкових автотобілів
показать весь комментарий
17.12.2025 14:31 Ответить
зниклих безвісти за особливих обставин ...це і тих що перебігли до ворога??
показать весь комментарий
17.12.2025 14:33 Ответить
Теж стало цікаво, в якому статусі зараз наприклад ті поліцаї з Маріуполя, котрі цілими відділками присягнули кацапу?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:36 Ответить
А у ніх двайноє гражданство, ані далжни палучать дєньгі і льготи с України тожє
показать весь комментарий
17.12.2025 14:42 Ответить
А знаєте, я не здивуюся. Писав уже сьогодні про директора ДАПу, котрий досі отримує зряплату. Аеропорт в окупованому місті зруйновано вже майже 11 років тому
показать весь комментарий
17.12.2025 14:46 Ответить
А сім'ї простого роботяги, якого як собаку схопили на вулиці ТЦКшники і він зник там за якихось обставин теж соціальні гарантії будуть давать?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:48 Ответить
Поліцейських розбронювати на 90%, держслужбовців розбронювати. Уся країна на ці категорії покладається, вони 4 роки готувалися, тренувалися, треба дати їм шанс проявити себе.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:55 Ответить
Правильне рішення ВРУ!!
Але багато дивних осіб, зокрема, в уніформі ПРИВАТНИХ охоронних структур на кшалт «ТИГР» в Буковелі, ховаються по «різним причинам» від ТЦК!?!?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:59 Ответить
 
 