Рада предоставила соцгарантии семьям полицейских, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Верховная Рада предоставила семьям сотрудников полиции, пропавших без вести при особых обстоятельствах, право на бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и внеконкурсный прием детей в учебные заведения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, нардепы 266 голосами поддержали соответствующие законодательные изменения.

Читайте также: МВД Украины предлагает ветеранам войны трудоустройство

Что получат родные правоохранителей?

Члены семей полицейских, пропавших без вести при особых обстоятельствах, получают гарантированное право на:

бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД;

бесплатное санаторно-курортное лечение;

внеконкурсный прием детей в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования;

все другие льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.

"Этот законопроект МВД разработало в сотрудничестве с Национальной полицией и совместно проработало с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, чтобы восстановить справедливость и гарантировать необходимую помощь семьям", - говорится в сообщении.