Рада надала соцгарантії сім’ям поліцейських, зниклих безвісти за особливих обставин
Верховна Рада надала сім'ям працівників поліції, зниклих безвісти за особливих обставин, право на безоплатне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування та позаконкурсний вступ дітей до закладів освіти.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, нардепи 266 голосами підтримали відповідні законодавчі зміни.
Що отримають рідні правоохоронців?
Члени сімей поліцейських, зниклих безвісти за особливих обставин, отримують гарантоване право на:
- безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС;
- безоплатне санаторно-курортне лікування;
- позаконкурсний вступ дітей до закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти;
- усі інші пільги, гарантії та компенсації, передбачені чинним законодавством.
"Цей законопроєкт МВС розробило у співпраці з Національною поліцією та спільно опрацювали з Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, щоб відновити справедливість і гарантувати необхідну допомогу сімʼям", - йдеться в повідомлені.
Топ коментарі
+22 Roman Stambul
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+18 Ярослав Кийко
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+17 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.12.2025 14:48 Відповісти Посилання
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