Рада надала соцгарантії сім’ям поліцейських, зниклих безвісти за особливих обставин

Верховна Рада надала сім'ям працівників поліції, зниклих безвісти за особливих обставин, право на безоплатне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування та позаконкурсний вступ дітей до закладів освіти.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, нардепи 266 голосами підтримали відповідні законодавчі зміни.

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Що отримають рідні правоохоронців?

Члени сімей поліцейських, зниклих безвісти за особливих обставин, отримують гарантоване право на:

безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС;

безоплатне санаторно-курортне лікування;

позаконкурсний вступ дітей до закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти;

усі інші пільги, гарантії та компенсації, передбачені чинним законодавством.

"Цей законопроєкт МВС розробило у співпраці з Національною поліцією та спільно опрацювали з Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, щоб відновити справедливість і гарантувати необхідну допомогу сімʼям", - йдеться в повідомлені.