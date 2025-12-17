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Новини Підтримка родин поліцейських
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Рада надала соцгарантії сім’ям поліцейських, зниклих безвісти за особливих обставин

Рада надала соцгарантії сім’ям поліцейських, зниклих безвісти

Верховна Рада надала сім'ям працівників поліції, зниклих безвісти за особливих обставин, право на безоплатне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування та позаконкурсний вступ дітей до закладів освіти.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, нардепи 266 голосами підтримали відповідні законодавчі зміни.

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Що отримають рідні правоохоронців?

Члени сімей поліцейських, зниклих безвісти за особливих обставин, отримують гарантоване право на:

  • безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС;
  • безоплатне санаторно-курортне лікування;
  • позаконкурсний вступ дітей до закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти;
  • усі інші пільги, гарантії та компенсації, передбачені чинним законодавством.

"Цей законопроєкт МВС розробило у співпраці з Національною поліцією та спільно опрацювали з Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, щоб відновити справедливість і гарантувати необхідну допомогу сімʼям", - йдеться в повідомлені.

Автор: 

ВР (15185) МВС (3518) Нацполіція (15805) Клименко Ігор (597)
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Топ коментарі
+22
зниклих безвісти за особливих обставин ...це і тих що перебігли до ворога??
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17.12.2025 14:33 Відповісти
+18
Теж стало цікаво, в якому статусі зараз наприклад ті поліцаї з Маріуполя, котрі цілими відділками присягнули кацапу?
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17.12.2025 14:36 Відповісти
+17
А сім'ї простого роботяги, якого як собаку схопили на вулиці ТЦКшники і він зник там за якихось обставин теж соціальні гарантії будуть давать?
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17.12.2025 14:48 Відповісти

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