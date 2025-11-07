МВС України пропонує ветеранам війни працевлаштування

Міністерство внутрішніх справ України пропонує ветеранам та ветеранкам війни можливість працевлаштування на посадах в органах, підрозділах та установах системи МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Як наголошують в МВС, бойовий досвід, знання та навички захисників і захисниць стануть важливим внеском у спільну справу забезпечення безпеки держави. Кваліфіковані фахівці МВС допомагатимуть підбирати посади з урахуванням освіти, професійних і ділових якостей кандидатів.

МВС забезпечує умови для працевлаштування ветеранів та ветеранок, які під час участі в бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації отримали травми (поранення, каліцтва), стали особами з інвалідністю, зокрема для тих, хто пересувається у кріслі колісному.

Охочим необхідно заповнити анкету на інформаційному порталі "МВС: Твоя підтримка".

Куди звертатися ветеранам, які бажають працювати в МВС

Департамент персоналу МВС: (044) 256-12-00, (044) 256-17-00;

Call-центр з питань рекрутингу Адміністрації Державної прикордонної служби України: (044) 230-76-00;

Управління комплектування та проходження служби Департаменту персоналу ДСНС: (044) 202 31 57; (044) 202-38-78;

Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України (м. Київ): (044) 254-77-96, (044) 254-90-33, (044) 254-71-67;

Відділ комплектування Національної гвардії України (м. Київ): 063-235-82-09;

Західне відділення (м. Львів): 063-313-30-03, 063-239-85-58; 067-526-25-48, (032) 259 32 53, 068-859-62-58, 067-526-25-48;

Східне відділення (м. Харків): 063-317-00-82;

Центральне відділення (м. Дніпро): 063-317-01-65;

Південне відділення (м. Одеса): 063-236-02-22;

Головний сервісний центр МВС: (044) 374-10-74;

Гаряча лінія Державної міграційної служби України: (044) 363-22-50.

Ветерани можуть скористатись інформаційним порталом "МВС: Твоя підтримка". Він містить інформацію про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військовослужбовці та працівники органів системи МВС, звільнені з полону і їхні родини.

