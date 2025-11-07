МВС України пропонує ветеранам війни працевлаштування

Міністерство внутрішніх справ України пропонує ветеранам та ветеранкам війни можливість працевлаштування на посадах в органах, підрозділах та установах системи МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Як наголошують в МВС, бойовий досвід, знання та навички захисників і захисниць стануть важливим внеском у спільну справу забезпечення безпеки держави. Кваліфіковані фахівці МВС допомагатимуть підбирати посади з урахуванням освіти, професійних і ділових якостей кандидатів.

МВС забезпечує умови для працевлаштування ветеранів та ветеранок, які під час участі в бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації отримали травми (поранення, каліцтва), стали особами з інвалідністю, зокрема для тих, хто пересувається у кріслі колісному.

Охочим необхідно заповнити анкету на інформаційному порталі "МВС: Твоя підтримка".

Куди звертатися ветеранам, які бажають працювати в МВС

  • Департамент персоналу МВС: (044) 256-12-00, (044) 256-17-00;
  • Call-центр з питань рекрутингу Адміністрації Державної прикордонної служби України: (044) 230-76-00;
  • Управління комплектування та проходження служби Департаменту персоналу ДСНС: (044) 202 31 57; (044) 202-38-78;
  • Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України (м. Київ): (044) 254-77-96, (044) 254-90-33, (044) 254-71-67;
  • Відділ комплектування Національної гвардії України (м. Київ): 063-235-82-09;
  • Західне відділення (м. Львів): 063-313-30-03, 063-239-85-58; 067-526-25-48, (032) 259 32 53, 068-859-62-58, 067-526-25-48;
  • Східне відділення (м. Харків): 063-317-00-82;
  • Центральне відділення (м. Дніпро): 063-317-01-65;
  • Південне відділення (м. Одеса): 063-236-02-22;
  • Головний сервісний центр МВС: (044) 374-10-74;
  • Гаряча лінія Державної міграційної служби України: (044) 363-22-50.

Ветерани можуть скористатись інформаційним порталом "МВС: Твоя підтримка". Він містить інформацію про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військовослужбовці та працівники органів системи МВС, звільнені з полону і їхні родини.

Топ коментарі
+14
"Ні, краще ви до нас." (с)
В ЗСУ є до біса вакансій для МВСників, як діючих, так і пенсіонерів до 60 років.
07.11.2025 20:48 Відповісти
+9
З героїв у вертухаї диктатора.
07.11.2025 20:48 Відповісти
+9
А ЗСУ в свою чергу пропонує ментам самим стати ветеранами війни і запрошує ментів у неймовірно цікавий світ армії!
07.11.2025 21:10 Відповісти
Як прикрасити прогнившу корупційну систему "псів режиму"? А ветеранами війни. В жОПі довго не думали. Кругом профіт.
07.11.2025 20:48 Відповісти
Схоже на відверте знущання ...
07.11.2025 20:51 Відповісти
Ось Ви де. Що ж Ви так і не відповіли на мій допис до Вас - 07.11.2025 20:18
Зовсім не схоже на таку ввічливу людину, як Ви...
07.11.2025 21:07 Відповісти
а це щоб своє зло на владу, ветерани зганяли на людях, які виступають проти "благодєтєлєй"
07.11.2025 20:53 Відповісти
Ага, після 50-ти в поліцайні тебе чекатимуть.
З розпростертими обіймами.
07.11.2025 23:20 Відповісти
Це все брехня
Я звільнився з армії за віком, до того 2.5 років на гарячих напрямках, маю убд. У Харкові поліція охорони шукає юриста, підхожу по освіті, досвід роботи за фахом 30 років. Надіслав своє резюме - мовчанка. Звісно я не буду дзвонити по цим телефонам, що є у статті, але хочу попередити хлопців на власному досвіді - вам брешуть, ця стаття лише заради піару.
08.11.2025 16:53 Відповісти
Щоб мені плювали у спину, та називали мусорською мерзотою?
Щоб я деградував без розвитку виконуючи злочинні накази?
Щоб я кошмарив по повному безпределу людей,бо в кабінетах горять показники?
Щоб я брав хабарі, та повністю пов'яз в корупційне лайно,бо зарплата 23 тис.грн.?
Щоб я інвалід війни разом з ТЦКашними собаками калічив,та вбивав ні в чому неповинних Українців?
Щоб мене ,та моїх дітей прокляв Український народ?
Скоти в законі повністю прогнившої,та проваленої реформи...
08.11.2025 20:04 Відповісти
 
 