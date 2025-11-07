РУС
Новости Работа для ветеранов в системе МВД
921 9

МВД Украины предлагает ветеранам войны трудоустройство

трудоустройство ветеранов

Министерство внутренних дел Украины предлагает ветеранам войны возможность трудоустройства на должностях в органах, подразделениях и учреждениях системы МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечают в МВД, боевой опыт, знания и навыки защитников и защитниц станут важным вкладом в общее дело обеспечения безопасности государства. Квалифицированные специалисты МВД будут помогать подбирать должности с учетом образования, профессиональных и деловых качеств кандидатов.

МВД обеспечивает условия для трудоустройства ветеранов, которые во время участия в боевых действиях или обеспечении осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации получили травмы (ранения, увечья), стали лицами с инвалидностью, в частности для тех, кто передвигается в инвалидном кресле.

Желающим необходимо заполнить анкету на информационном портале "МВД: Твоя поддержка".

трудоустройство ветеранов

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ветеран.Работа": Кабмин одобрил концепцию программы трудоустройства ветеранов

Куда обращаться ветеранам, желающим работать в МВД

  • Департамент персонала МВД: (044) 256-12-00, (044) 256-17-00;
  • Call-центр по вопросам рекрутинга Администрации Государственной пограничной службы Украины: (044) 230-76-00;
  • Управление комплектования и прохождения службы Департамента персонала ГСЧС: (044) 202 31 57; (044) 202-38-78;
  • Департамент кадрового обеспечения Национальной полиции Украины (г. Киев): (044) 254-77-96, (044) 254-90-33, (044) 254-71-67;
  • Отдел комплектования Национальной гвардии Украины (г. Киев): 063-235-82-09;
  • Западное отделение (г. Львов): 063-313-30-03, 063-239-85-58; 067-526-25-48, (032) 259 32 53, 068-859-62-58, 067-526-25-48;
  • Восточное отделение (г. Харьков): 063-317-00-82;
  • Центральное отделение (г. Днепр): 063-317-01-65;
  • Южное отделение (г. Одесса): 063-236-02-22;
  • Главный сервисный центр МВД: (044) 374-10-74;
  • Горячая линия Государственной миграционной службы Украины: (044) 363-22-50.

Ветераны могут воспользоваться информационным порталом "МВД: Твоя поддержка". Он содержит информацию о полном перечне услуг, которые могут получить ветераны, раненые военнослужащие и работники органов системы МВД, освобожденные из плена и их семьи.

Читайте также: Кабмин повысил выплаты для безработных ветеранов, которых привлекают к общественно полезным работам

З героїв у вертухаї диктатора.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:48 Ответить
А ЗСУ в свою чергу пропонує ментам самим стати ветеранами війни і запрошує ментів у неймовірно цікавий світ армії!
показать весь комментарий
07.11.2025 21:10 Ответить
Ні, вони хочуть як завжди все по чесному, без омани.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:22 Ответить
"Ні, краще ви до нас." (с)
В ЗСУ є до біса вакансій для МВСників, як діючих, так і пенсіонерів до 60 років.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:48 Ответить
Як прикрасити прогнившу корупційну систему "псів режиму"? А ветеранами війни. В жОПі довго не думали. Кругом профіт.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:48 Ответить
Схоже на відверте знущання ...
показать весь комментарий
07.11.2025 20:51 Ответить
Ось Ви де. Що ж Ви так і не відповіли на мій допис до Вас - 07.11.2025 20:18
Зовсім не схоже на таку ввічливу людину, як Ви...
показать весь комментарий
07.11.2025 21:07 Ответить
а це щоб своє зло на владу, ветерани зганяли на людях, які виступають проти "благодєтєлєй"
показать весь комментарий
07.11.2025 20:53 Ответить
 
 