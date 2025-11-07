МВД Украины предлагает ветеранам войны трудоустройство

Министерство внутренних дел Украины предлагает ветеранам войны возможность трудоустройства на должностях в органах, подразделениях и учреждениях системы МВД.

Как отмечают в МВД, боевой опыт, знания и навыки защитников и защитниц станут важным вкладом в общее дело обеспечения безопасности государства. Квалифицированные специалисты МВД будут помогать подбирать должности с учетом образования, профессиональных и деловых качеств кандидатов.

МВД обеспечивает условия для трудоустройства ветеранов, которые во время участия в боевых действиях или обеспечении осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации получили травмы (ранения, увечья), стали лицами с инвалидностью, в частности для тех, кто передвигается в инвалидном кресле.

Желающим необходимо заполнить анкету на информационном портале "МВД: Твоя поддержка".

Куда обращаться ветеранам, желающим работать в МВД

Департамент персонала МВД: (044) 256-12-00, (044) 256-17-00;

Call-центр по вопросам рекрутинга Администрации Государственной пограничной службы Украины: (044) 230-76-00;

Управление комплектования и прохождения службы Департамента персонала ГСЧС: (044) 202 31 57; (044) 202-38-78;

Департамент кадрового обеспечения Национальной полиции Украины (г. Киев): (044) 254-77-96, (044) 254-90-33, (044) 254-71-67;

Отдел комплектования Национальной гвардии Украины (г. Киев): 063-235-82-09;

Западное отделение (г. Львов): 063-313-30-03, 063-239-85-58; 067-526-25-48, (032) 259 32 53, 068-859-62-58, 067-526-25-48;

Восточное отделение (г. Харьков): 063-317-00-82;

Центральное отделение (г. Днепр): 063-317-01-65;

Южное отделение (г. Одесса): 063-236-02-22;

Главный сервисный центр МВД: (044) 374-10-74;

Горячая линия Государственной миграционной службы Украины: (044) 363-22-50.

Ветераны могут воспользоваться информационным порталом "МВД: Твоя поддержка". Он содержит информацию о полном перечне услуг, которые могут получить ветераны, раненые военнослужащие и работники органов системы МВД, освобожденные из плена и их семьи.

