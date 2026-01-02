Зеленський анонсував зміну очільника ДПСУ найближчим часом: Дейнеко буде в МВС (доповнено)
Найближчим часом міністр внутрішній справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а нинішній керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
Зміни у ДПСУ
- Зеленський заслухав доповідь Клименка. Обговорили, зокрема, питання діяльності Державної прикордонної служби України.
За словами президента, під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення.
Дейнеко працюватиме у системі МВС
"Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією. Водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Говорили про це і з Сергієм", - зазначив він.
Зеленський додав, що Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ.
Згодом Ігор Клименко також прокоментував зміну голови ДПСУ Дейнека:
"Наше завдання - постійно підсилювати ефективність системи безпеки. Що є особливо відповідальним у час війни.
Найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника Державної прикордонної служби України. Сергій Дейнеко залишається частиною команди МВС. Його досвід, знання та розуміння служби залишаються цінними для держави й важливими для мене особисто. Переконаний, що вони й надалі працюватимуть на посилення безпеки та захист України".
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