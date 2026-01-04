Зеленский и Клименко определили кандидатуры на должность нового главы ГПСУ: Назначение состоится в ближайшее время
Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, в ходе которого, среди прочего, определили кандидатуры для назначения нового главы Государственной пограничной службы Украины.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Клименко доложил о ситуации с безопасностью в регионах на сегодняшний день и ликвидации последствий российских ударов.
"ГСЧС Украины работает четко, спасибо за это. Обсудили и дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины. Важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи", - отметил президент.
Также Зеленский сообщил, что вместе с Клименко они определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ.
"Назначение состоится в ближайшее время. Слава Украине!" - добавил он.
Что предшествовало
- Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.
- 4 января глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.