Зеленский и Клименко определили кандидатуры на должность нового главы ГПСУ: Назначение состоится в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, в ходе которого, среди прочего, определили кандидатуры для назначения нового главы Государственной пограничной службы Украины.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Как отмечается, Клименко доложил о ситуации с безопасностью в регионах на сегодняшний день и ликвидации последствий российских ударов.

"ГСЧС Украины работает четко, спасибо за это. Обсудили и дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины. Важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи", - отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что вместе с Клименко они определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ.

"Назначение состоится в ближайшее время. Слава Украине!" - добавил он.

Что предшествовало