Зеленский и Клименко определили кандидатуры на должность нового главы ГПСУ: Назначение состоится в ближайшее время

Зеленский и Клименко определили кандидатуры на должность нового главы ГПСУ

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, в ходе которого, среди прочего, определили кандидатуры для назначения нового главы Государственной пограничной службы Украины.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Клименко доложил о ситуации с безопасностью в регионах на сегодняшний день и ликвидации последствий российских ударов.

"ГСЧС Украины работает четко, спасибо за это. Обсудили и дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины. Важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи", - отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что вместе с Клименко они определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ.

"Назначение состоится в ближайшее время. Слава Украине!" - добавил он.

Что предшествовало

  • Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.
  • 4 января глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел Украины.

Госпогранслужба (7046) Зеленский Владимир (23280) Клименко Игорь (452)
Топ комментарии
+2
Потужна робота , як же тяжко працює вся команда в надтяжких умовах ..Не можу стримати сліз ..
04.01.2026 15:50 Ответить
04.01.2026 15:50 Ответить
+1
ДПСУ має бути передано в ЗСУ.
04.01.2026 15:52 Ответить
04.01.2026 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А елдак ни-ни?)))
04.01.2026 15:34 Ответить
04.01.2026 15:34 Ответить
ДПСУ має бути передано в ЗСУ.
04.01.2026 15:52 Ответить
04.01.2026 15:52 Ответить
04.01.2026 15:40 Ответить
04.01.2026 15:40 Ответить
Ну так за чито его тогда?)
04.01.2026 15:50 Ответить
04.01.2026 15:50 Ответить
Використали і викинули.
04.01.2026 15:51 Ответить
04.01.2026 15:51 Ответить
куда-та ни туда -та деньжата запечужил
04.01.2026 15:55 Ответить
04.01.2026 15:55 Ответить
Потужна робота , як же тяжко працює вся команда в надтяжких умовах ..Не можу стримати сліз ..
04.01.2026 15:50 Ответить
04.01.2026 15:50 Ответить
знову Шмигаль ?

.
04.01.2026 15:52 Ответить
04.01.2026 15:52 Ответить
Ну, как держит интригу - до последнего, Ахата Кристя, билят. ( или ждет решения елдака).
04.01.2026 15:53 Ответить
04.01.2026 15:53 Ответить
І правий був Касьянов,а Дейнеку в радники з посади голови дпсу.
04.01.2026 15:57 Ответить
04.01.2026 15:57 Ответить
і хто ж виграв тендер?
04.01.2026 16:06 Ответить
04.01.2026 16:06 Ответить
Круговорот ліжок в опі
04.01.2026 16:14 Ответить
04.01.2026 16:14 Ответить
 
 