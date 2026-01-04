РУС
Зеленский объяснил причину кадровых решений: Понадобятся свежие силы, если придется продолжить борьбу

Зеленский: Кадровые ротации необходимы на случай длительной обороны
Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

Президент Владимир Зеленский объяснил причину кадровых изменений, которые он инициировал в правительстве и других институтах. По его словам, в случае, если Россия сорвет дипломатический путь, Украина будет нуждаться в новых силах для продолжения борьбы.

Об этом он сказал во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Причина кадровых изменений 

"У нашей страны есть два пути... Есть первый путь, не такой болезненный, мирный дипломатический путь. Он номер один для меня лично. Мы хотим закончить войну... Я понимаю, что мы очень близки к результату, но в какой-то момент, если Россия все это заблокирует, если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь – защищаться. И в этот момент понадобятся свежие силы. И поэтому я иду параллельной перезагрузкой всех структур на всякий случай", - сказал глава государства.

Ротации в сфере обороны и безопасности

  • Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал ротации руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на данный момент речи не идет.

Топ комментарии
+22
Які свіжі сили? Мадурчік 😸🐸
04.01.2026 00:22 Ответить
+21
Свіжі сили з'являються від перекладання тих самих персонажів з одного ліжка на інше ліжко по колу?
04.01.2026 00:23 Ответить
+17
які свіжі сили ти витиснеш із
"засаленной колоды карт", яку ти без кінця тусуєш ?

замєтался ЗЄльоний - прибирає силовиків і готується до виборів.

ідіот !

.
04.01.2026 00:26 Ответить
Самокритично
04.01.2026 00:21 Ответить
Якщо звільниш Малюка - не те що на свіжі сили, а й на "несвіжі" розраховувати не прийдеться(((
04.01.2026 06:25 Ответить
Які свіжі сили? Мадурчік 😸🐸
04.01.2026 00:22 Ответить
04.01.2026 01:27 Ответить
ПОЛІТИЧНА ГЕМОФОЛІЯhttps://republic.com.ua/article/politichna-gemofoliya.html#respond

https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 03.01.2026

Характерною особливістю усіх кадрових призначень Зеленського є така собі «політична гемофілія» - коли на найвищі посади призначаються одній й ті самі люди, з одного й того самого кола, умовної "сім'ї".
......................................

Навіть якщо певні зміни могли б бути дуже корисними правлячому мафіозному клану - вони нізащо не будуть зроблені через особисті емоції Верховного Вождя:

• ненависть,

• злопам'ятність,

• комплекс меншовартості,

• мстивість,

• маніакальну коспірологічність,

• ненависть до усіх, хто хоча б трошки розумніший за Найвеличнішого.

Саме з цих причин двох найбільш рейтингових - серед провладних - політиків і було призначено на посади, які гарантовані вб'ють їхні рейтинги. Що особисто мене могло б порадувати - якби не війна.

Окремо скажу за Федорова, бо багато хто від мене цього чекає.

Я давно та уважно слідкую за діяльністю цього фантастично нахабного афериста. Починав він свою кар'єру як член банди онлайн-шахраїв, а останнім часом марив посадою прем'єр-міністр. Ну або міністра оборони. Тому що там «заробітки» у разі більші. А лише заради цього невдаха-айтішник Міша пішов у політику.

Так от.

Майбутнє (можливе?) призначення Федорова на посаду міністра оборони я з одно боку вітаю - бо будь-яка людина на цій посаді гарантовано опускає свою репутацію в мінус. Нею починають по-дорослому займатися НАБУ/САП і фінал цілком прогнозований.

Нуі т д - тисніть на синеньке й читайте
04.01.2026 01:31 Ответить
Що воно знає про наміри москви? Розповідає якийсь брєд, який йому нашептав ермак. Єрмака ще ніхо не зняв, стоїть за спиною придурка і гадять потужно удвох
04.01.2026 09:42 Ответить
Свіжі сили з'являються від перекладання тих самих персонажів з одного ліжка на інше ліжко по колу?
04.01.2026 00:23 Ответить
Луценко на УП інтерв"ю- цитата не дослівно

70% воїнів Малюка працюють на Ураїну у війні , 30%- на зЄмафію, й це була поступка Малюка заради своєї користі ресуросом у 70%...

зЕльоне РИГОчмо хоче перевернути -30 на фронт а 7о- на себе
04.01.2026 01:12 Ответить
боротьбу за крісло! ))
04.01.2026 00:26 Ответить
які свіжі сили ти витиснеш із
"засаленной колоды карт", яку ти без кінця тусуєш ?

замєтался ЗЄльоний - прибирає силовиків і готується до виборів.

ідіот !

.
04.01.2026 00:26 Ответить
а є така ж? з міндичем. ))
04.01.2026 00:37 Ответить
Вова Придуро!!!
04.01.2026 00:37 Ответить
Наркодопулло
04.01.2026 00:51 Ответить
він Wróg
04.01.2026 10:24 Ответить
Онлайн голосування пішло не за планом.😂
04.01.2026 00:44 Ответить
+💯 👍🏿!

свою п'ятнашку вофка заработал честно

.
04.01.2026 00:56 Ответить
Сподіваюсь - батальйон "мажор" , нарешті , в Україну повернеться ?
04.01.2026 00:29 Ответить
Почни з себе Володя!
Якийсь ти неефективний, останні 6 років.
Привітав всіх з Різдвом та новим роком і йди на#уй!!!
Одні і ті самі люди, яких ти чотири роки міняєш місцями, це не свіжі сили Вова!
Це ті самі "неефективні" старі.
04.01.2026 00:36 Ответить
Мене ця логіка дещо лякає. Ось такою мені бачиться загальна схема, яку задумав Президент:
1. Дипломатичний шлях у пріоритеті, як менш болісний.
2. Необхідно усунути найбільш дієздатних військових вищого рівня - послом, главою ОП, навіть в уряд - аби подалі від армії.
3. Після неминучих поразок на фронті та втрати великих територій винести на референдум питання із завуальованою капітуляцією (формально не визнаємо територією російськими, нічого ворогу не явно не обіцяємо, але все буде сховано в деталях).
04.01.2026 00:36 Ответить
У ФБ пишуть: під мулькою "виборів" та обіцянок "миру" вони планують розвалити Фронт. Адже цедулка "мир" означає:
- мобілізація / поповнення повністю на паузі
- військових відпускають додому бо обіцяють народу "мир" + "вибори".
- армія скорочується до штатів "мирного часу" . Який ні пуя не мирний ( ми ж пам'ятаємо російсько-Чеченську війну ?! другий епізод якої ( в російській історіографії "вторая Чєчєнская вайна") стався незабаром і рашка дуже дуже підготувалась накопичивши і БК для рівняння усього з землею і гроші і м'ясо. ,)
отут якраз небезпека. Родини фіг відпустять змучених фронтовиків, та й вони теж під питанням , бо у суспільстві буде масове розчарування, зелені все зробили для дескридитації Держави!!
04.01.2026 00:58 Ответить
Впевнений, оркія готує другий епізод війни, вже зараз малює плани під необхідну кількість сил і ресурсів.
Якщо не створити Уряд Порятунку, зелена ОП зільє все по сценарію фєвраля 2022.
А хто після всіх факапів захоче захищати абстрактнну державу а не власну шкуру/сім'ю , тобто відсуватись в безпечне місце.
04.01.2026 01:02 Ответить
Ти так потужно з за кордону верещиш, закликаєш... приїжджай сюди, покажеш як треба!!!
04.01.2026 01:29 Ответить
VasyaPetrenko2007 Petya це подляківська ботяра. реєстрація 2 січня 2026 р. працює за 30 сребників іуди.
04.01.2026 08:28 Ответить
Перше, що треба, то таку, як ти мерзоту, знищити. Саме з цього треба починати. Оту всю зелену погань, бо ж він таки 100% правий. Саме в цьому ваша, сучища, ціль - ліквідація цієї держави, максимальне знищення людей, руйнація всього, що можна зруйнувати. Саме для цього та зелена шмаркля влізла у владу, точніше, її впихнули у владу з допомогою 73% дебілів.
04.01.2026 09:27 Ответить
Свіжого Президента давай
04.01.2026 00:39 Ответить
+💯 👍🏿!

Україні потрібен Свіжий сильний президент !

.
04.01.2026 00:59 Ответить
Шось воно замислило і мабуть це все про власну безпеку, єдине, що насправді хвилює.
04.01.2026 00:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G_8qRCcwZqI

Луценко на УП - чи вистачить Буданова залишити Малюка наперкір бажанням "тіньового"Буданова
04.01.2026 00:50 Ответить
Що цікаво з пояснень від Луценко- ці два коханця *********** зе+Є прийнили самі постанову (всупереч конституції) - знімати й призначати керівникі-силовиків ( СБУ у тч ) за їхнім власним рішення ( в обхід констітуції) без затвердження в праламенті ...
04.01.2026 01:02 Ответить
не зайобуй нас своїм луценком придурком
04.01.2026 07:03 Ответить
Та що тебе за***вати. Ти ж вже і так за****ний.
артист воно, ****, клоун... 95-й квартал...
04.01.2026 09:29 Ответить
Перекладання члена з одніє руки в другу не зроблять Україну сильною. Мафіозний бурдель євреїв не зможе виграти цю війну
04.01.2026 01:00 Ответить
Для себе вони вже виграли "і внукам хватіт", а Україна для них всього навсього територія де рубають бабло.
04.01.2026 09:41 Ответить
втомилася, бубочка? навіть чаю не поп'єш?
04.01.2026 01:06 Ответить
Як може чотирижди ухилянт керувати фронтом,перестановкою кадрів під час війни, якщо він не розбирається де гімно,а де насрано?
04.01.2026 01:08 Ответить
Це не свіжі сили , це вже протухші п'ять разів і смердять мертвечиною.
04.01.2026 01:28 Ответить
А хто з цієї гоп-компанії свіжий? 😁

Фаворит покоївки Скумбрії лейтенант Буданов?
Чи манагер Ахметова Шмигаль?
Чи інтернет-шахрай Федоров?

Такі всі свіжі, що пробу нема де поставити.
04.01.2026 01:31 Ответить
04.01.2026 01:34 Ответить
ГОЛОВНИЙ ШЕПТУН

Ви думаєте, що вечірні промови Президента - це голос нації?

Ні.

Це голос людини, яка роками працювала на проросійських олігархів і мріяла про розпуск української армії.

Знайомтесь, головний «шептун» Банкової - Дмитро Литвин.

​Ось факти, від яких холоне кров, якщо згадати, що він пише сьогодні:

​1. Армія Україні не потрібна.

У 2011 році цей «патріот» написав статтю з промовистою назвою: «Україні вигідно розпустити свою армію». Литвин переконував, що ми ніколи не зможемо захиститися від агресії, тож навіщо витрачати гроші?

Сьогодні він шліфує промови про «незламність ЗСУ», а ще вчора публічно пропонував залишити країну беззахисною. Це не зміна поглядів - це цинізм вищої проби.

​2. Школа «Інтера» та Льовочкіна.

Майже 10 років (з 2012 по 2021) Литвин працював на телеканалі «Інтер» - головному рупорі проросійських сил в Україні.

Поки країна воювала з 2014-го, він був частиною медіа-машини, яка просувала «русскій мір» та «нейтральність». Людина, яка роками обслуговувала інтереси олігархів, тепер «обслуговує» вуха Президента.

​3. Новітній темник та тиск на медіа.

Провідні журналісти (зокрема «Українська правда») прямо звинувачують Литвина у запровадженні жорсткої цензури:

​Це він «спускає» заборони чиновникам і мерам спілкуватися з незалежними виданнями.

​Це він особисто викреслює «незручних» журналістів зі списків запрошених до Президента.

​Це він телефонує з криками тим, хто наважується сказати правду, що не вписується в його сценарій.

​4. Присяга - це формальність.

Свого часу Литвин сам зізнавався, що під час складання військової присяги він свідомо «пропустив шматочок про захист конституційного ладу», бо вважав це непотрібним.

Людина, яка зневажає державну присягу, тепер пише тексти про державну вірність. Чи є межа цьому лицемірству?

​5. Архітектор «теплої ванни».

Він не просто пише тексти -він будує стіну між Президентом і реальністю. Кожен його текст - це порція заспокійливого, щоб влада і народ не бачили корупції, не чули критики і вірили, що в країні все ідеально.

Це не спічрайтер, це ізолятор.

​«Дмитро Литвин - це приклад того, як людина з сумнівним минулим може захопити контроль над інформаційним простором цілої країни під час війни.

Його лояльність належить не Україні, а тому, хто платить».

​Брехня у зверненнях починається з того, хто їх пише. Час назвати речі своїми іменами!

​Це він насправді створює гарну картинку, поки реальність стікає кров'ю.

Сірий Кардинал Банкової - Дмитро Литвин.

Це Медведчук на мінімалках.

Те саме бажання контролювати кожен звук у телеефірі.

Те саме презирство до справжньої журналістики.

Та сама безмежна лояльність до господаря замість вірності державі..

Його «патріотизм» - це бізнес-проєкт, а його методи - це методи КДБ.

https://www.facebook.com/mila.ya.11421 Mila Ya
04.01.2026 01:36 Ответить
...Його лояльність належить не Україні, а тому, хто платить»....- цього було би досить щоб показати його сутність. Все життя заробляє гроші по принципу - чого пан бажаєте, або за вашим гроші все що замовити
04.01.2026 06:32 Ответить
....якщо доведеться продовжити боротьбу.... ,
А якщо не доведеться це буде означати договорняк з ху....лом та трампонутим
04.01.2026 06:24 Ответить
Не важливі наші думки і побажання, головне щоб стратегічні рішення приймались людьми не з обмеженим кругозором, щоб кожне їх рішення було прораховане на десятки кроків вперед. Історія має багато прикладів коли будучи при владі любителі простих рішень приводили свої країни до повного колапсу.
04.01.2026 08:40 Ответить
Це означає що досвідчених фахівців він замінив на не досвідчених та у такий складний час послабив кожну галузь! А може й торганув посадами
04.01.2026 07:23 Ответить
Новi обличчя.
04.01.2026 08:07 Ответить
А может тренера пора поменять,команда не показывает результата несмотря на перестановки и новых игроков.
04.01.2026 08:15 Ответить
Ішак і надалі вірить у свою "величність" та сподіваєтья вкотре обдурити суспільство. Геть безтолкового мудака!
04.01.2026 08:15 Ответить
Кравченко та Сухачов чому не за гратами?
04.01.2026 08:46 Ответить
************ свіжі сили...
-----------------------------------------
Шмигаль - свежая сила?
А Федоров в МО, где он ничего не понимает? Тоже свежая сила или свежий балласт?
Скоро мы узнаем о назначении еще одной "свежей силы" - Умерова.
04.01.2026 09:24 Ответить
Від пересування ліжок у борделі нічого не міняється.Бордель залишається борделем.❤️🇺🇦❤️
04.01.2026 09:52 Ответить
якщо Росія все це заблокує, якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях - захищатись. Якого хера вони тоді це не роблять чотири роки війни в Україні "паралельним курсом " ???
04.01.2026 09:53 Ответить
Прочитавши такі слова від президента---прийшов в стрес.Бо зрозумів невилікуваність від тупості наших керівників
04.01.2026 10:02 Ответить
Тухлий президент про свіжі сили.
04.01.2026 10:08 Ответить
тричіухилянт піськограй думає що переставляючи в борделі ліжка зявляться нові потужні сили...
04.01.2026 10:31 Ответить
Не доведеться, а слід продовжувати боротьбу!
Боротьбу до перемоги України!
04.01.2026 10:37 Ответить
Так иди,дай свежим силам.
04.01.2026 11:19 Ответить
 
 