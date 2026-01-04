Зеленский объяснил причину кадровых решений: Понадобятся свежие силы, если придется продолжить борьбу

Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

Президент Владимир Зеленский объяснил причину кадровых изменений, которые он инициировал в правительстве и других институтах. По его словам, в случае, если Россия сорвет дипломатический путь, Украина будет нуждаться в новых силах для продолжения борьбы.

Об этом он сказал во время брифинга

Причина кадровых изменений

"У нашей страны есть два пути... Есть первый путь, не такой болезненный, мирный дипломатический путь. Он номер один для меня лично. Мы хотим закончить войну... Я понимаю, что мы очень близки к результату, но в какой-то момент, если Россия все это заблокирует, если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь – защищаться. И в этот момент понадобятся свежие силы. И поэтому я иду параллельной перезагрузкой всех структур на всякий случай", - сказал глава государства.

Ротации в сфере обороны и безопасности

Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал ротации руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на данный момент речи не идет.

