Зеленский объяснил причину кадровых решений: Понадобятся свежие силы, если придется продолжить борьбу
Президент Владимир Зеленский объяснил причину кадровых изменений, которые он инициировал в правительстве и других институтах. По его словам, в случае, если Россия сорвет дипломатический путь, Украина будет нуждаться в новых силах для продолжения борьбы.
Об этом он сказал во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Причина кадровых изменений
"У нашей страны есть два пути... Есть первый путь, не такой болезненный, мирный дипломатический путь. Он номер один для меня лично. Мы хотим закончить войну... Я понимаю, что мы очень близки к результату, но в какой-то момент, если Россия все это заблокирует, если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь – защищаться. И в этот момент понадобятся свежие силы. И поэтому я иду параллельной перезагрузкой всех структур на всякий случай", - сказал глава государства.
Ротации в сфере обороны и безопасности
- Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал ротации руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на данный момент речи не идет.
https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 03.01.2026
Характерною особливістю усіх кадрових призначень Зеленського є така собі «політична гемофілія» - коли на найвищі посади призначаються одній й ті самі люди, з одного й того самого кола, умовної "сім'ї".
......................................
Навіть якщо певні зміни могли б бути дуже корисними правлячому мафіозному клану - вони нізащо не будуть зроблені через особисті емоції Верховного Вождя:
• ненависть,
• злопам'ятність,
• комплекс меншовартості,
• мстивість,
• маніакальну коспірологічність,
• ненависть до усіх, хто хоча б трошки розумніший за Найвеличнішого.
Саме з цих причин двох найбільш рейтингових - серед провладних - політиків і було призначено на посади, які гарантовані вб'ють їхні рейтинги. Що особисто мене могло б порадувати - якби не війна.
Окремо скажу за Федорова, бо багато хто від мене цього чекає.
Я давно та уважно слідкую за діяльністю цього фантастично нахабного афериста. Починав він свою кар'єру як член банди онлайн-шахраїв, а останнім часом марив посадою прем'єр-міністр. Ну або міністра оборони. Тому що там «заробітки» у разі більші. А лише заради цього невдаха-айтішник Міша пішов у політику.
Так от.
Майбутнє (можливе?) призначення Федорова на посаду міністра оборони я з одно боку вітаю - бо будь-яка людина на цій посаді гарантовано опускає свою репутацію в мінус. Нею починають по-дорослому займатися НАБУ/САП і фінал цілком прогнозований.
Нуі т д - тисніть на синеньке й читайте
70% воїнів Малюка працюють на Ураїну у війні , 30%- на зЄмафію, й це була поступка Малюка заради своєї користі ресуросом у 70%...
зЕльоне РИГОчмо хоче перевернути -30 на фронт а 7о- на себе
"засаленной колоды карт", яку ти без кінця тусуєш ?
замєтался ЗЄльоний - прибирає силовиків і готується до виборів.
ідіот !
.
свою п'ятнашку вофка заработал честно
.
Якийсь ти неефективний, останні 6 років.
Привітав всіх з Різдвом та новим роком і йди на#уй!!!
Одні і ті самі люди, яких ти чотири роки міняєш місцями, це не свіжі сили Вова!
Це ті самі "неефективні" старі.
1. Дипломатичний шлях у пріоритеті, як менш болісний.
2. Необхідно усунути найбільш дієздатних військових вищого рівня - послом, главою ОП, навіть в уряд - аби подалі від армії.
3. Після неминучих поразок на фронті та втрати великих територій винести на референдум питання із завуальованою капітуляцією (формально не визнаємо територією російськими, нічого ворогу не явно не обіцяємо, але все буде сховано в деталях).
- мобілізація / поповнення повністю на паузі
- військових відпускають додому бо обіцяють народу "мир" + "вибори".
- армія скорочується до штатів "мирного часу" . Який ні пуя не мирний ( ми ж пам'ятаємо російсько-Чеченську війну ?! другий епізод якої ( в російській історіографії "вторая Чєчєнская вайна") стався незабаром і рашка дуже дуже підготувалась накопичивши і БК для рівняння усього з землею і гроші і м'ясо. ,)
отут якраз небезпека. Родини фіг відпустять змучених фронтовиків, та й вони теж під питанням , бо у суспільстві буде масове розчарування, зелені все зробили для дескридитації Держави!!
Якщо не створити Уряд Порятунку, зелена ОП зільє все по сценарію фєвраля 2022.
А хто після всіх факапів захоче захищати абстрактнну державу а не власну шкуру/сім'ю , тобто відсуватись в безпечне місце.
Україні потрібен Свіжий сильний президент !
.
Луценко на УП - чи вистачить Буданова залишити Малюка наперкір бажанням "тіньового"Буданова
артист воно, ****, клоун... 95-й квартал...
Фаворит покоївки Скумбрії лейтенант Буданов?
Чи манагер Ахметова Шмигаль?
Чи інтернет-шахрай Федоров?
Такі всі свіжі, що пробу нема де поставити.
Ви думаєте, що вечірні промови Президента - це голос нації?
Ні.
Це голос людини, яка роками працювала на проросійських олігархів і мріяла про розпуск української армії.
Знайомтесь, головний «шептун» Банкової - Дмитро Литвин.
Ось факти, від яких холоне кров, якщо згадати, що він пише сьогодні:
1. Армія Україні не потрібна.
У 2011 році цей «патріот» написав статтю з промовистою назвою: «Україні вигідно розпустити свою армію». Литвин переконував, що ми ніколи не зможемо захиститися від агресії, тож навіщо витрачати гроші?
Сьогодні він шліфує промови про «незламність ЗСУ», а ще вчора публічно пропонував залишити країну беззахисною. Це не зміна поглядів - це цинізм вищої проби.
2. Школа «Інтера» та Льовочкіна.
Майже 10 років (з 2012 по 2021) Литвин працював на телеканалі «Інтер» - головному рупорі проросійських сил в Україні.
Поки країна воювала з 2014-го, він був частиною медіа-машини, яка просувала «русскій мір» та «нейтральність». Людина, яка роками обслуговувала інтереси олігархів, тепер «обслуговує» вуха Президента.
3. Новітній темник та тиск на медіа.
Провідні журналісти (зокрема «Українська правда») прямо звинувачують Литвина у запровадженні жорсткої цензури:
Це він «спускає» заборони чиновникам і мерам спілкуватися з незалежними виданнями.
Це він особисто викреслює «незручних» журналістів зі списків запрошених до Президента.
Це він телефонує з криками тим, хто наважується сказати правду, що не вписується в його сценарій.
4. Присяга - це формальність.
Свого часу Литвин сам зізнавався, що під час складання військової присяги він свідомо «пропустив шматочок про захист конституційного ладу», бо вважав це непотрібним.
Людина, яка зневажає державну присягу, тепер пише тексти про державну вірність. Чи є межа цьому лицемірству?
5. Архітектор «теплої ванни».
Він не просто пише тексти -він будує стіну між Президентом і реальністю. Кожен його текст - це порція заспокійливого, щоб влада і народ не бачили корупції, не чули критики і вірили, що в країні все ідеально.
Це не спічрайтер, це ізолятор.
«Дмитро Литвин - це приклад того, як людина з сумнівним минулим може захопити контроль над інформаційним простором цілої країни під час війни.
Його лояльність належить не Україні, а тому, хто платить».
Брехня у зверненнях починається з того, хто їх пише. Час назвати речі своїми іменами!
Це він насправді створює гарну картинку, поки реальність стікає кров'ю.
Сірий Кардинал Банкової - Дмитро Литвин.
Це Медведчук на мінімалках.
Те саме бажання контролювати кожен звук у телеефірі.
Те саме презирство до справжньої журналістики.
Та сама безмежна лояльність до господаря замість вірності державі..
Його «патріотизм» - це бізнес-проєкт, а його методи - це методи КДБ.
https://www.facebook.com/mila.ya.11421 Mila Ya
А якщо не доведеться це буде означати договорняк з ху....лом та трампонутим
-----------------------------------------
Шмигаль - свежая сила?
А Федоров в МО, где он ничего не понимает? Тоже свежая сила или свежий балласт?
Скоро мы узнаем о назначении еще одной "свежей силы" - Умерова.
Боротьбу до перемоги України!