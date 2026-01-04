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Зеленський пояснив причину кадрових рішень: Знадобляться свіжі сили, якщо доведеться продовжити боротьбу

Зеленський: Кадрові ротації необхідні на випадок тривалої оборони
Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

Президент Володимир Зеленський пояснив причину кадрових змін, які він ініціював в уряді та інших інституціях. За його словами, у разі, якщо Росія зірве дипломатичний шлях, Україна потребуватиме нових сил для продовження боротьби.

Про це він сказав під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Причина кадрових змін 

"У нашої країни є два шляхи... Є перший шлях, не такий болісний, мирний дипломатичний шлях. Він номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну...  Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент, якщо Росія все це заблокує, якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях – захищатись. І в цей момент потрібні будуть свіжі сили. І тому я йду паралельним перезавантаженням всіх структур на всяк випадок", - сказав глава держави.

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Ротації у сфері оборони та безпеки

  • Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський анонсував ротації керівників у сфері безпеки та оборони. Однак про заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на цей момент не йдеться.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28370) кадри (330) ротація (99)
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Топ коментарі
+24
Свіжі сили з'являються від перекладання тих самих персонажів з одного ліжка на інше ліжко по колу?
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04.01.2026 00:23 Відповісти
+23
Які свіжі сили? Мадурчік 😸🐸
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04.01.2026 00:22 Відповісти
+19
які свіжі сили ти витиснеш із
"засаленной колоды карт", яку ти без кінця тусуєш ?

замєтался ЗЄльоний - прибирає силовиків і готується до виборів.

ідіот !

.
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04.01.2026 00:26 Відповісти

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