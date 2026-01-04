Зеленський пояснив причину кадрових рішень: Знадобляться свіжі сили, якщо доведеться продовжити боротьбу
Президент Володимир Зеленський пояснив причину кадрових змін, які він ініціював в уряді та інших інституціях. За його словами, у разі, якщо Росія зірве дипломатичний шлях, Україна потребуватиме нових сил для продовження боротьби.
Про це він сказав під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Причина кадрових змін
"У нашої країни є два шляхи... Є перший шлях, не такий болісний, мирний дипломатичний шлях. Він номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну... Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент, якщо Росія все це заблокує, якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях – захищатись. І в цей момент потрібні будуть свіжі сили. І тому я йду паралельним перезавантаженням всіх структур на всяк випадок", - сказав глава держави.
Ротації у сфері оборони та безпеки
- Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський анонсував ротації керівників у сфері безпеки та оборони. Однак про заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на цей момент не йдеться.
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"засаленной колоды карт", яку ти без кінця тусуєш ?
замєтался ЗЄльоний - прибирає силовиків і готується до виборів.
ідіот !
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