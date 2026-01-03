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Зеленський прокоментував можливість заміни Малюка: Робитиму ті ротації, які я вирішив зробити
Президент Володимир Зеленський прокоментував реакцію військових командирів, які закликають залишити Василя Малюка на посаді очільника СБУ.
Про це глава держави сказав на брифінгу після зустрічі з безпековими радниками країн-партнерів, передає "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський про можливе звільнення Малюка
На запитання журналістів про звернення військових, які просять не звільняти голову СБУ Малюка, Зеленський відповів:
"Всіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити".
Ротації у сфері оборони та безпеки
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський анонсував ротації керівників у сфері безпеки та оборони. Однак про заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на цей момент не йдеться.
Можливе звільнення Малюка
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ, наголосивши, що станом на зараз йому немає альтернативи.
- Нардеп Ярослав Желеняк стверджує, що Зеленський пропонував Малюку очолити СЗР або стати секретарем РНБО.
- На підтримку Малюка також виступили відомі військові командири: Прокопенко, Драпатий, Ярош та Білецький.
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тьфу,мурло..
хоч би конституцію почитав.. така тоненька книженція, нам ще у 8 класі давали вивчити певні розділи.
голова СБУ - ВР за поданням пріпіздента