Зеленський прокоментував можливість заміни Малюка: Робитиму ті ротації, які я вирішив зробити

Президент Володимир Зеленський прокоментував реакцію військових командирів, які закликають залишити Василя Малюка на посаді очільника СБУ.

Про це глава держави сказав на брифінгу після зустрічі з безпековими радниками країн-партнерів, передає "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський про можливе звільнення Малюка

На запитання журналістів про звернення військових, які просять не звільняти голову СБУ Малюка, Зеленський відповів:

"Всіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити".

Читайте також: Можливе звільнення Малюка стане подарунком Путіну, - Ярош

Ротації у сфері оборони та безпеки

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський анонсував ротації керівників у сфері безпеки та оборони. Однак про заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на цей момент не йдеться.

Можливе звільнення Малюка

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ, наголосивши, що станом на зараз йому немає альтернативи.

Нардеп Ярослав Желеняк стверджує, що Зеленський пропонував Малюку очолити СЗР або стати секретарем РНБО.

На підтримку Малюка також виступили відомі військові командири: Прокопенко, Драпатий, Ярош та Білецький.

Читайте також: Велика удача мати такого компетентного та відданого країні керівника СБУ під час війни, - Прокопенко про Малюка