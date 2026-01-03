Зеленський пропонував Малюку очолити СЗР або стати секретарем РНБО, - Железняк

Президент Володимир Зеленський запропонував Василю Малюку написати заяву на звільнення та перейти на посаду голови Служби зовнішньої розвідки. Також йому пропонували посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, однак Малюк відхилив обидва варіанти.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський пропонував Малюку написати заяву

"До речі, по Малюку і заміні голови СБУ. Йому правда запропонували сьогодні написати самому заяву і призначити на СЗР (як ви бачите вже зробили заміну). Плюс так само пропонували секретаря РНБО (що очевидно говорить, що будуть Умєрова міняти). Але це говорить, що треба звільнити місце голови СБУ. На скільки я знаю, по обом позиціям він відмовився. Більш того, вважає, що має працювати в СБУ", - розповів парламентар.

Железняк зазначає, що питань до роботи СБУ в бойовій частині немає. Він також стверджує, що раніше Малюк разом із генеральним прокурором відмовилися виконувати незаконні вказівки щодо масового вручення підозр.

Голосів у Раді не вистачить

Депутат наголосив, що звільнення або призначення голови СБУ відбувається виключно рішенням Верховної Ради за поданням президента. За його оцінкою, необхідної кількості голосів для такого рішення зараз немає.

"Там є ще норма про ЗУ про воєнний стан, де президент самостійно може його рішенням відсторонити. Але ну буде виглядати погано. Ну і звільнити, то можна. А ось кого замість і знову ж таки, чи будуть голоси. Тут вже гарне питання. Коротше, при всій навіть моїй критиці СБУ, але трохи дивна комбінація", - підсумував Железняк.

Читайте також: Зеленський хоче звільнити голову СБУ Малюка, - ЗМІ

Можливе звільнення Малюка

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

Читайте також: Костенко: Альтернативи Малюку на посаді голови СБУ немає. Його звільнення підтримувати не буду