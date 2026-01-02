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Зеленський хоче звільнити голову СБУ Малюка, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "Української правди" в Офісі президента та силовому блоці.
Що відомо
За даними видання, Малюка можуть призначити очільником Служби зовнішньої розвідки України або секретарем Ради національної безпеки й оборони України замість Рустема Умєрова.
Зазначимо, що голову СБУ призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада України за поданням президента України.
Кадрові зміни 2 січня
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
- Президент запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
Топ коментарі
+34 Mart
показати весь коментар02.01.2026 22:19 Відповісти Посилання
+28 Владимир К #582198
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+16 Amber
показати весь коментар02.01.2026 22:27 Відповісти Посилання
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