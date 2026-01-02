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Зеленський хоче звільнити голову СБУ Малюка, - ЗМІ

зеленський,малюк

Президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "Української правди" в Офісі президента та силовому блоці.

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Що відомо

За даними видання, Малюка можуть призначити очільником Служби зовнішньої розвідки України або секретарем Ради національної безпеки й оборони України замість Рустема Умєрова.

Зазначимо, що голову СБУ призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада України за поданням президента України.

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Кадрові зміни 2 січня

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Автор: 

Зеленський Володимир (28348) СБУ (14075) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+34
Це більше схоже на якийсь понос, ніж на зважені рішення
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02.01.2026 22:19 Відповісти
+28
Черчілль: чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму.
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02.01.2026 22:21 Відповісти
+16
Умеров залишиться в США зі своєю сімʼєю, яка там проживає!!
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02.01.2026 22:27 Відповісти

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