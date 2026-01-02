Зеленський хоче звільнити голову СБУ Малюка, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "Української правди" в Офісі президента та силовому блоці.

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Що відомо

За даними видання, Малюка можуть призначити очільником Служби зовнішньої розвідки України або секретарем Ради національної безпеки й оборони України замість Рустема Умєрова.

Зазначимо, що голову СБУ призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада України за поданням президента України.

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