Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.
Кадрові зміни
"Хвиля змін кадрових. Будуть ще зміни в інституціях. Керівником ОП призначено Кирила Буданова. Досвіду й сили Кирила достатньо, щоб направити роботу Офісу на безпекові питання та переговорний процес.
ГУР МО очолить Олег Іващенко. Він сам служив у ГУРі та очолював Службу зовнішньої розвідки.
Щодо СЗР - рішення незабаром", - зазначив він.
За словами президента, говорили про зміни із главою ДПСУ Дейнеком та главою МВС Клименком.
"Будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою", - додав він.
Також президент доручив готувати законопроєкт для оновлення ДБР.
"Є речі, які варто змінити. Очікую законопроєкт у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради. Урядовці та Офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР", - зазначив Зеленський.
Зміни у війську
Павло Паліса, який був командиром бойових підрозділів, розповів президент найближчими днями комунікуватиме із бойовими бригадами, щоб визначити, які рішення можуть посилити українські позиції.
"Будуть зміни у сфері військової освіти. Освіта має знати безпосередньо з фронту, чому навчила ця війна. І кожен, хто навчає українських воїнів має сам навчитись, що таке війна", - додав він.
Федоров
Зеленський зазначив, що ще будуть зміни в інституціях.
"Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову", - розповів президент.
За словами глави держави, Федоров глибоко займається питаннями щодо лінії дронів та працює результативно у цифровізації державних послуг та процесів.
"Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням разом з національними виробниками зброї та партнерами треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть", - пояснив він.
Денис Шмигаль
"Денис Шмигаль залишається в команді України. Я дуже вдячний йому за системну роботу на державу. Торік Міністерство оборони дало хороші результати, зокрема на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів - понад тисячу на добу виробництва", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, Шмигалю запропонували очолити інший напрямок в державній роботі.
"Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення", - підсумував президент.
Буданов - голова Офісу Президента
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
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