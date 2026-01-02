Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.

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Кадрові зміни

"Хвиля змін кадрових. Будуть ще зміни в інституціях. Керівником ОП призначено Кирила Буданова. Досвіду й сили Кирила достатньо, щоб направити роботу Офісу на безпекові питання та переговорний процес.

ГУР МО очолить Олег Іващенко. Він сам служив у ГУРі та очолював Службу зовнішньої розвідки.

Щодо СЗР - рішення незабаром", - зазначив він.

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За словами президента, говорили про зміни із главою ДПСУ Дейнеком та главою МВС Клименком.

"Будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою", - додав він.

Також президент доручив готувати законопроєкт для оновлення ДБР.

"Є речі, які варто змінити. Очікую законопроєкт у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради. Урядовці та Офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР", - зазначив Зеленський.

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Зміни у війську

Павло Паліса, який був командиром бойових підрозділів, розповів президент найближчими днями комунікуватиме із бойовими бригадами, щоб визначити, які рішення можуть посилити українські позиції.

"Будуть зміни у сфері військової освіти. Освіта має знати безпосередньо з фронту, чому навчила ця війна. І кожен, хто навчає українських воїнів має сам навчитись, що таке війна", - додав він.

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Федоров

Зеленський зазначив, що ще будуть зміни в інституціях.

"Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову", - розповів президент.

За словами глави держави, Федоров глибоко займається питаннями щодо лінії дронів та працює результативно у цифровізації державних послуг та процесів.

"Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням разом з національними виробниками зброї та партнерами треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть", - пояснив він.

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Денис Шмигаль

"Денис Шмигаль залишається в команді України. Я дуже вдячний йому за системну роботу на державу. Торік Міністерство оборони дало хороші результати, зокрема на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів - понад тисячу на добу виробництва", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Шмигалю запропонували очолити інший напрямок в державній роботі.

"Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення", - підсумував президент.

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Буданов - голова Офісу Президента

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.

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