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Новини Хто очолить Офіс Президента
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Буданова призначили керівником Офісу президента, - указ президента

Кирило Буданов

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.

Про це йдеться на сайті ОП в указах №5/2026 та №7/2026, інформує Цензор.НЕТ.

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"Призначити БУДАНОВА Кирила Олексійовича Керівником Офісу Президента України. 

Призначити ІВАЩЕНКА Олега Івановича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в указах голови держави.

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Буданов - голова Офісу Президента

Автор: 

Буданов Кирило (647) Зеленський Володимир (28348) призначення (2365) Офіс Президента (2102) Іващенко Олег (28)
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Топ коментарі
+41
З начальника розвідки у секретарки президента. Це дуже промовисто висвітлює кваліфікації цього "розвідника"
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02.01.2026 20:22 Відповісти
+37
Нагадаю, Муданов брехлива ****** і військовий злочинець, який поклав купу нашої спецури в дебільних вилазаках заради піару за наказом Дєрьмака.
Зато русофашиста Капустіна врятував
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02.01.2026 20:19 Відповісти
+33
Будьоний прийняв пропозицію рукі і сракі пріпіздєнта
Від кави в Криму до кави Зебілу
А зелені політтехнологи не думають, що зараз весь негативний рейтинг жаби і крота перелізе на надутий ними ж рейтинг Буданова і поховає його?) може бути й так
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02.01.2026 20:17 Відповісти

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