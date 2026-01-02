Буданова призначили керівником Офісу президента, - указ президента
Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
Про це йдеться на сайті ОП в указах №5/2026 та №7/2026, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити БУДАНОВА Кирила Олексійовича Керівником Офісу Президента України.
Призначити ІВАЩЕНКА Олега Івановича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в указах голови держави.
Буданов - голова Офісу Президента
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зато русофашиста Капустіна врятував
Від кави в Криму до кави Зебілу
А зелені політтехнологи не думають, що зараз весь негативний рейтинг жаби і крота перелізе на надутий ними ж рейтинг Буданова і поховає його?) може бути й так