Буданов має міцні зв’язки зі США, що може допомогти у переговорах із Трампом, - NYT

Керівник ГУР МО Кирило Буданов, який погодився очолити Офіс Президента, має міцні зв'язки зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times.

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Що відомо?

"Буданов має міцні стосунки зі Сполученими Штатами, що може бути важливим у мирних переговорах України з адміністрацією Трампа", - йдеться в матеріалі.

Журналісти також зазначають, що Буданов пройшов підготовку в рамках програми, яку підтримує ЦРУ, а після того, як дістав поранення під час бойових дій на сході України, проходив лікування в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді, що є рідкісним випадком для українського солдата.

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У матеріалі також йдеться про те, що очільника ГУР МО розглядають як потенційного суперника Зеленського на виборах.

"Перебування пана Буданова на посаді президента може ускладнити будь-яку його участь у президентських виборах", - додали автори.

Також NYT пише, що Буданов підтримує контакти з російською стороною в рамках діалогу щодо обміну полоненими. А це "унікальний випадок" серед вищого керівництва України.

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Буданов - голова Офісу Президента

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

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