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Новини Хто очолить Офіс Президента
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Буданов має міцні зв’язки зі США, що може допомогти у переговорах із Трампом, - NYT

Призначення Буданова в ОП: ЗМІ пишуть про зв’язки зі США

Керівник ГУР МО Кирило Буданов, який погодився очолити Офіс Президента, має міцні зв'язки зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times.

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Що відомо?

"Буданов має міцні стосунки зі Сполученими Штатами, що може бути важливим у мирних переговорах України з адміністрацією Трампа", - йдеться в матеріалі.

Журналісти також зазначають, що Буданов пройшов підготовку в рамках програми, яку підтримує ЦРУ, а після того, як дістав поранення під час бойових дій на сході України, проходив лікування в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді, що є рідкісним випадком для українського солдата.

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У матеріалі також йдеться про те, що очільника ГУР МО розглядають як потенційного суперника Зеленського на виборах. 

"Перебування пана Буданова на посаді президента може ускладнити будь-яку його участь у президентських виборах", - додали автори.

Також NYT пише, що Буданов підтримує контакти з російською стороною в рамках діалогу щодо обміну полоненими. А це "унікальний випадок" серед вищого керівництва України.

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Буданов - голова Офісу Президента

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Автор: 

Буданов Кирило (647) США (26940) Трамп Дональд (9079) Офіс Президента (2102)
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Топ коментарі
+22
В Умєрова ше міцніші зв"язки зі США
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02.01.2026 18:28 Відповісти
+20
Досить з Буданова ліпити героя,маячня з психлікарні.Буданов відомий розвідник,що профукав напад кацапіїї,пеликий провісник,який передбачувать смерть куйла ,рятував ссанича від вагнергейту,кава в Ялті та інший трешак.
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02.01.2026 18:37 Відповісти
+19
Офіс Президента не є органом державної влади і Президенту потрібно нарешті вивчити Конституцію України і зрозуміти хто за що відповідає. За переговори відповідає Міністерство закордонних справ та його керівник - міністр! Ще може в переговорах приймати участь керівник виконавчої гілки влади в Україні - Голова Кабінету міністрів! Ніякі завгоспи Президента не ведуть перемовин, вони взагалі не мають ніякого статусу в Україні!
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02.01.2026 18:42 Відповісти

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