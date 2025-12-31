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Трамп поширив статтю The New York Post про те, що РФ вигадала "атаку" України на резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поширив матеріал видання The New York Post, в якій йдеться, що Росія збрехала про "напад" на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, посилання на аналітику NYP він опублікував у соцмережі у Truth Social.

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Так, у себе на сторінці глава Білого дому репостнув заголовок статті видання: "Гучна заява Путіна про "атаку" показує, що саме Росія стоїть на заваді миру".

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Матеріал опублікувало видання The New York Post у вівторок, 30 грудня.

"Після того, як президент України Володимир Зеленський вийшов із зустрічі в Мар-а-Лаго в неділю, настрій був обережно оптимістичним. Зеленський пішов на компроміс з багатьох пунктів мирного плану, а президент Трамп заявив, що готовий відвідати Україну, щоб лобіювати в парламенті територіальні поступки.

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Закінчення руйнівної війни було "ближче, ніж будь-коли раніше", казав Трамп. Тоді, як і слід було очікувати, російський диктатор Путін замість цього обрав брехню, ненависть і смерть", - йшлося у статті.

Згодом Путін заявив, що українці запустили дрони, щоб вбити його в одній з його численних розкішних резиденцій. Через це росіяни не мали іншого вибору, як бути "більш жорсткими" в переговорах, грізно заявив речник Кремля Пєсков.

"Але ось у чому проблема: удару дронів, ймовірно, ніколи не було. Зеленський категорично це заперечив. Пєсков сказав, що росіяни не можуть надати жодних доказів, і закликав пресу "повірити Кремлю на слово... Вся війна Путіна — це брехня, "спеціальна військова операція" з "денацифікації" країни, якою не керують нацисти. У цьому випадку здоровий глузд вказує на вигадану або прикрашену історію, щоб дати Росії привід відхилити прогрес Трампа", - пише NYP.

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Трамп у своїй соцмережі запостив редакційну думку NY Post

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
  • У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
  • У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
  • Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

Автор: 

путін володимир (25581) США (26923) Трамп Дональд (9072)
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Топ коментарі
+20
Спецслужби України та її союзників мають щодо Росії діяти за відомим гаслом Володимира Ульянова: 'Перетворимо війну імперіалістичну на війну громадянську'.
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31.12.2025 21:37 Відповісти
+15
Тобто трошки десь якось доходить? Ну, Ок. З Новим роком!
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31.12.2025 21:39 Відповісти
+14
Щось згадався анекдот савєцькіх часів - дядєнька, ви виходіті на слєдующєй астановкє? какая разніца - вихажу я, ілі нє вихажу...главнає, чьтоби ти учілся харашо.
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31.12.2025 21:36 Відповісти

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