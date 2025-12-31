Трамп поширив статтю The New York Post про те, що РФ вигадала "атаку" України на резиденцію Путіна
Президент США Дональд Трамп поширив матеріал видання The New York Post, в якій йдеться, що Росія збрехала про "напад" на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, посилання на аналітику NYP він опублікував у соцмережі у Truth Social.
Так, у себе на сторінці глава Білого дому репостнув заголовок статті видання: "Гучна заява Путіна про "атаку" показує, що саме Росія стоїть на заваді миру".
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Матеріал опублікувало видання The New York Post у вівторок, 30 грудня.
"Після того, як президент України Володимир Зеленський вийшов із зустрічі в Мар-а-Лаго в неділю, настрій був обережно оптимістичним. Зеленський пішов на компроміс з багатьох пунктів мирного плану, а президент Трамп заявив, що готовий відвідати Україну, щоб лобіювати в парламенті територіальні поступки.
Закінчення руйнівної війни було "ближче, ніж будь-коли раніше", казав Трамп. Тоді, як і слід було очікувати, російський диктатор Путін замість цього обрав брехню, ненависть і смерть", - йшлося у статті.
Згодом Путін заявив, що українці запустили дрони, щоб вбити його в одній з його численних розкішних резиденцій. Через це росіяни не мали іншого вибору, як бути "більш жорсткими" в переговорах, грізно заявив речник Кремля Пєсков.
"Але ось у чому проблема: удару дронів, ймовірно, ніколи не було. Зеленський категорично це заперечив. Пєсков сказав, що росіяни не можуть надати жодних доказів, і закликав пресу "повірити Кремлю на слово... Вся війна Путіна — це брехня, "спеціальна військова операція" з "денацифікації" країни, якою не керують нацисти. У цьому випадку здоровий глузд вказує на вигадану або прикрашену історію, щоб дати Росії привід відхилити прогрес Трампа", - пише NYP.
Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?
- Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
- У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
- У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
- Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.
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