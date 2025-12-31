Президент США Дональд Трамп распространил материал издания The New York Post, в котором говорится, что Россия солгала о "нападении" на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылку на аналитику NYP он опубликовал в соцсети Truth Social.

Так, на своей странице глава Белого дома репостнул заголовок статьи издания: "Громкое заявление Путина о "атаке" показывает, что именно Россия препятствует миру".

Материал опубликовало издание The New York Post во вторник, 30 декабря.

"После того, как президент Украины Владимир Зеленский вышел со встречи в Мар-а-Лаго в воскресенье, настроение было осторожно оптимистичным. Зеленский пошел на компромисс по многим пунктам мирного плана, а президент Трамп заявил, что готов посетить Украину, чтобы лоббировать в парламенте территориальные уступки.

Окончание разрушительной войны было "ближе, чем когда-либо прежде", говорил Трамп. Тогда, как и следовало ожидать, российский диктаторПутин вместо этого выбрал ложь, ненависть и смерть", - говорилось в статье.

Впоследствии Путин заявил, что украинцы запустили дроны, чтобы убить его в одной из его многочисленных роскошных резиденций. Из-за этого россияне не имели другого выбора, как быть "более жесткими" в переговорах, грозно заявил спикер Кремля Песков.

"Но вот в чем проблема: удара дронов, вероятно, никогда не было. Зеленский категорически это опроверг. Песков сказал, что россияне не могут предоставить никаких доказательств, и призвал прессу "поверить Кремлю на слово... Вся война Путина — это ложь, "специальная военная операция" по "денацификации" страны, которой не руководят нацисты. В этом случае здравый смысл указывает на выдуманную или приукрашенную историю, чтобы дать России повод отклонить прогресс Трампа", — пишет NYP.

