6 097 36

Трамп распространил статью The New York Post о том, что РФ придумала "атаку" Украины на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп распространил материал издания The New York Post, в котором говорится, что Россия солгала о "нападении" на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылку на аналитику NYP он опубликовал в соцсети Truth Social.

Так, на своей странице глава Белого дома репостнул заголовок статьи издания: "Громкое заявление Путина о "атаке" показывает, что именно Россия препятствует миру".

Материал опубликовало издание The New York Post во вторник, 30 декабря.

"После того, как президент Украины Владимир Зеленский вышел со встречи в Мар-а-Лаго в воскресенье, настроение было осторожно оптимистичным. Зеленский пошел на компромисс по многим пунктам мирного плана, а президент Трамп заявил, что готов посетить Украину, чтобы лоббировать в парламенте территориальные уступки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина провела "отдельную беседу" с послами Индии и Пакистана: страны осудили "атаку" на резиденцию Путина

Окончание разрушительной войны было "ближе, чем когда-либо прежде", говорил Трамп. Тогда, как и следовало ожидать, российский диктаторПутин вместо этого выбрал ложь, ненависть и смерть", - говорилось в статье.

Впоследствии Путин заявил, что украинцы запустили дроны, чтобы убить его в одной из его многочисленных роскошных резиденций. Из-за этого россияне не имели другого выбора, как быть "более жесткими" в переговорах, грозно заявил спикер Кремля Песков.

"Но вот в чем проблема: удара дронов, вероятно, никогда не было. Зеленский категорически это опроверг. Песков сказал, что россияне не могут предоставить никаких доказательств, и призвал прессу "поверить Кремлю на слово... Вся война Путина — это ложь, "специальная военная операция" по "денацификации" страны, которой не руководят нацисты. В этом случае здравый смысл указывает на выдуманную или приукрашенную историю, чтобы дать России повод отклонить прогресс Трампа", — пишет NYP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин сказал, что на него напали. Это очень плохо, - Трамп об "атаке" на резиденцию диктатора РФ

Трамп в своей соцсети запостил редакционное мнение NY Post

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

путин владимир (32643) США (28809) Трамп Дональд (7372)
Топ комментарии
+7
Спецслужби України та її союзників мають щодо Росії діяти за відомим гаслом Володимира Ульянова: 'Перетворимо війну імперіалістичну на війну громадянську'.
31.12.2025 21:37 Ответить
31.12.2025 21:37 Ответить
+5
Тобто трошки десь якось доходить? Ну, Ок. З Новим роком!
31.12.2025 21:39 Ответить
31.12.2025 21:39 Ответить
+5
ви бачили флюгер? - це доня.
завтра він знову ***** поцілує.
і так по колу до бескінченності...
31.12.2025 21:43 Ответить
31.12.2025 21:43 Ответить
Що, знову наїбали? Наїбали раз - сам дуробас. Наїбали знов - нехай проллється кров.
31.12.2025 21:34 Ответить
31.12.2025 21:34 Ответить
ідіотто безупинний !

пости чи не пости рашку, західні журналуги розкрутять цей псевдонапад, якого не було

.
31.12.2025 22:04 Ответить
31.12.2025 22:04 Ответить
Щось згадався анекдот савєцькіх часів - дядєнька, ви виходіті на слєдующєй астановкє? какая разніца - вихажу я, ілі нє вихажу...главнає, чьтоби ти учілся харашо.
31.12.2025 21:36 Ответить
31.12.2025 21:36 Ответить
рудий дядєнька не може вибрати -
бути йому красівим, з Нобелем, чи
багатим, з ящиком ікри із рашки
31.12.2025 22:02 Ответить
31.12.2025 22:02 Ответить
Спецслужби України та її союзників мають щодо Росії діяти за відомим гаслом Володимира Ульянова: 'Перетворимо війну імперіалістичну на війну громадянську'.
31.12.2025 21:37 Ответить
31.12.2025 21:37 Ответить
Ну а поки що вони мабуть тренуються вдома.
31.12.2025 22:39 Ответить
31.12.2025 22:39 Ответить
Кадирова екстрено госпіталізували в Москві - ЗМІ
31 грудня 2025
31.12.2025 22:40 Ответить
31.12.2025 22:40 Ответить
Тобто трошки десь якось доходить? Ну, Ок. З Новим роком!
31.12.2025 21:39 Ответить
31.12.2025 21:39 Ответить
для того щоб доходило, то треба мати розум. Просто починає підозрювати.
показать весь комментарий
31.12.2025 21:45 Ответить
Там все "простіше"... Вирішили спрацювать на старому наративі - "довіра до авторитетів"... Ажже світ, за десятки років звик вважать, що до думки США, і людини, яка сидить у Білому домі, варто прислухаться... Але світ, дякуючи Трампу, ВЖЕ ЗМІНИВСЯ! І тепер починає "думать власною головою"...
"Саввєтнікі" побачили, що "перегнули палицю", і єдиний, хто "повірив" у атаку України, на резиденцію Путіна, - це Трамп, тому "на ходу перевзули" старого маразматика...
31.12.2025 22:18 Ответить
31.12.2025 22:18 Ответить
Я теж вважаю, що Трумп не сам догадався, що ***** його опустив черговий раз. Явно хтось підказав з свити, хто ще не перейняв хазяйський "розум"
31.12.2025 22:25 Ответить
31.12.2025 22:25 Ответить
Повірив - поширив - це през чи дядько на побігеньках
31.12.2025 21:39 Ответить
31.12.2025 21:39 Ответить
рудий дід вже на завтра забуде що поширив статтю про ху*ла
31.12.2025 21:40 Ответить
31.12.2025 21:40 Ответить
та ні, передовсім про себе він поширив.
31.12.2025 22:41 Ответить
31.12.2025 22:41 Ответить
де томагавки пердун
31.12.2025 21:41 Ответить
31.12.2025 21:41 Ответить
ви бачили флюгер? - це доня.
завтра він знову ***** поцілує.
і так по колу до бескінченності...
31.12.2025 21:43 Ответить
31.12.2025 21:43 Ответить
Рудий довбень мовби зливний бачок - що туди залили, те й висловлює через рот. Кацапи наливають гівна до краю, тож потрібно почастіше доливати інші рідини
31.12.2025 21:45 Ответить
31.12.2025 21:45 Ответить
Потрібно перевірити Томагавками, й подивитися що напишуть наступного ранку в The New York Post.
31.12.2025 21:47 Ответить
31.12.2025 21:47 Ответить
Донні наївся «гнилого оселедця» від кацапів, а тепер намагається промити рота милом щоб не смерділо.
31.12.2025 21:47 Ответить
31.12.2025 21:47 Ответить
Через 4 дні вождь "соколине око" помітив що у в'язниці нема четвертої стіни..
31.12.2025 21:47 Ответить
31.12.2025 21:47 Ответить
Ну це доводить, що дідусь повністю не розуміє, що робить, що каже.
31.12.2025 21:48 Ответить
31.12.2025 21:48 Ответить
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ Він як був рижим продажним скотом так ним вічно і залишиться
31.12.2025 21:48 Ответить
31.12.2025 21:48 Ответить
байден всім був поганий? - тримайте гарного! 🤣
31.12.2025 21:50 Ответить
31.12.2025 21:50 Ответить
31.12.2025 21:52 Ответить
31.12.2025 21:52 Ответить
головне, щоб найближчим часом трампу і його шавкам (вітькову та кушніру) не давали дзвонити/зустрічатись з чекістами. Може тоді трамп нормальною людиною побуде
31.12.2025 21:58 Ответить
31.12.2025 21:58 Ответить
Якщо ідіот то надовго.
31.12.2025 22:01 Ответить
31.12.2025 22:01 Ответить
це не донік - це *******, причому усім.
завтра він своє ім'я видовбить на Статуї Свободи!
буде "Дональд Трамп і якась Статуя"
а дітям же віддалблювати...
31.12.2025 21:59 Ответить
31.12.2025 21:59 Ответить
Ні! Замість факела накаже встановити статую Себе. Золоту.
31.12.2025 22:28 Ответить
31.12.2025 22:28 Ответить
Таке відчуття, що там якийсь диверсант від здорового глузду поширює за цього рудого довбой@ба. Забагато логіки у факті цього поширення.
31.12.2025 22:17 Ответить
31.12.2025 22:17 Ответить
Трамп про це "поширення" може і не знать... Був колись старий анекдот:
"В СРСР вийшла книга "Мала земля". Брєжнєву за неї дали Зірку Героя Радянського Союзу.... В газетах та на телебаченні - суцільне славослов"я.... Задумався Брєжнєв: "Невже книга дійсно геніальна?" вирішив перевірить. Іде по Кремлю. Зустрічає Громико. Питає:
- Ти мою "Малу землю читав?
- Читав...
- І як вона тобі?
- Геніально!...
Пішов далі. Зустрічає Пельше. Питає;
- Ти мою "Малу землю" читав?
- Геніальний твір!...
І та далі. Усі відповіді співпадають.
Став Брежнєв, та сам собі каже:
- Усі захоплюються... Невже вона така хороша? Треба й собі почитать...
31.12.2025 22:30 Ответить
31.12.2025 22:30 Ответить
він читати не вміє. не ту кнопку тицнув. розходимось
31.12.2025 22:21 Ответить
31.12.2025 22:21 Ответить
Тут в цій інфі далеко не все, що друканула https://nypost.com/2025/12/30/opinion/putin-attack-bluster-shows-russia-is-one-standing-in-way-of-peace/ New York Post. Більше читайте в інфі блогера https://t.me/ToBeOr_Official/19620 Быть Или. (кому цікаво). Там такі наїзди на трумпа, аж ну! Аж дивно, що він репоснув....
31.12.2025 22:34 Ответить
31.12.2025 22:34 Ответить
От, наприклад, абзац: "Как и в Аляске, Путину был предложен мир, вместо этого он плюнул Америке в глаза. Владимир Путин - не честный брокер, он не видит ни здравого смысла, ни бизнес-возможностей". Тут, щоправда, сказано, що ***** плюнув в очі Америці; але ж ми розуміємо, що редакція має на увазі саме Трампа...
31.12.2025 22:39 Ответить
31.12.2025 22:39 Ответить
"Тут в цій інфі далеко не все, що друканула New York Post.
Більше читайте в інфі блогера Быть Или" !
саме з цюда і вінкубаторюють зелених....
31.12.2025 22:40 Ответить
31.12.2025 22:40 Ответить
ну шо за ерунду ви клепнули?
31.12.2025 22:42 Ответить
31.12.2025 22:42 Ответить
Но Бальйодя всіравно харошій парєнь. І красівий.(с)
31.12.2025 22:44 Ответить
31.12.2025 22:44 Ответить
 
 