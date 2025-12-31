Трамп распространил статью The New York Post о том, что РФ придумала "атаку" Украины на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп распространил материал издания The New York Post, в котором говорится, что Россия солгала о "нападении" на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылку на аналитику NYP он опубликовал в соцсети Truth Social.
Так, на своей странице глава Белого дома репостнул заголовок статьи издания: "Громкое заявление Путина о "атаке" показывает, что именно Россия препятствует миру".
Подробнее о статье
Материал опубликовало издание The New York Post во вторник, 30 декабря.
"После того, как президент Украины Владимир Зеленский вышел со встречи в Мар-а-Лаго в воскресенье, настроение было осторожно оптимистичным. Зеленский пошел на компромисс по многим пунктам мирного плана, а президент Трамп заявил, что готов посетить Украину, чтобы лоббировать в парламенте территориальные уступки.
Окончание разрушительной войны было "ближе, чем когда-либо прежде", говорил Трамп. Тогда, как и следовало ожидать, российский диктаторПутин вместо этого выбрал ложь, ненависть и смерть", - говорилось в статье.
Впоследствии Путин заявил, что украинцы запустили дроны, чтобы убить его в одной из его многочисленных роскошных резиденций. Из-за этого россияне не имели другого выбора, как быть "более жесткими" в переговорах, грозно заявил спикер Кремля Песков.
"Но вот в чем проблема: удара дронов, вероятно, никогда не было. Зеленский категорически это опроверг. Песков сказал, что россияне не могут предоставить никаких доказательств, и призвал прессу "поверить Кремлю на слово... Вся война Путина — это ложь, "специальная военная операция" по "денацификации" страны, которой не руководят нацисты. В этом случае здравый смысл указывает на выдуманную или приукрашенную историю, чтобы дать России повод отклонить прогресс Трампа", — пишет NYP.
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
пости чи не пости рашку, західні журналуги розкрутять цей псевдонапад, якого не було
.
бути йому красівим, з Нобелем, чи
багатим, з ящиком ікри із рашки
31 грудня 2025
"Саввєтнікі" побачили, що "перегнули палицю", і єдиний, хто "повірив" у атаку України, на резиденцію Путіна, - це Трамп, тому "на ходу перевзули" старого маразматика...
завтра він знову ***** поцілує.
і так по колу до бескінченності...
завтра він своє ім'я видовбить на Статуї Свободи!
буде "Дональд Трамп і якась Статуя"
а дітям же віддалблювати...
"В СРСР вийшла книга "Мала земля". Брєжнєву за неї дали Зірку Героя Радянського Союзу.... В газетах та на телебаченні - суцільне славослов"я.... Задумався Брєжнєв: "Невже книга дійсно геніальна?" вирішив перевірить. Іде по Кремлю. Зустрічає Громико. Питає:
- Ти мою "Малу землю читав?
- Читав...
- І як вона тобі?
- Геніально!...
Пішов далі. Зустрічає Пельше. Питає;
- Ти мою "Малу землю" читав?
- Геніальний твір!...
І та далі. Усі відповіді співпадають.
Став Брежнєв, та сам собі каже:
- Усі захоплюються... Невже вона така хороша? Треба й собі почитать...
саме з цюда і вінкубаторюють зелених....