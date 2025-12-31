Украина провела "отдельную беседу" с послами Индии и Пакистана: страны осудили "атаку" на резиденцию Путина

В среду, 31 декабря, в Министерство иностранных дел Украины были вызваны для "отдельных бесед" временный поверенный в делах Индии и временный поверенный в делах Пакистана в связи с якобы нападением на резиденцию главы Кремля Путина.

Об этом сообщили на сайте дипведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция МИД на заявления стран

Руководителям дипломатических миссий Индии и Пакистана объяснили неприятие украинской стороной высказываний глав правительств этих стран в поддержку очередной лжи России о якобы "нападении" на резиденцию Путина.

"Надеемся, что руководители этих стран выразят глубокую обеспокоенность настоящими атаками РФ по гражданским объектам Украины и солидарность с Украиной, против которой Россия уже четвертый год ведет неоправданную и неспровоцированную агрессию", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что аналогичные меры "политико-дипломатического реагирования" приняли и посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и в государствах Центральной Азии в отношении недопустимости подыгрывания российской пропаганде и попыткам РФ сорвать мирный процесс.

Как лидеры стран поддержали Россию

Отметим, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "глубоко обеспокоен" сообщением об атаке на резиденцию Путина, и призвал "все заинтересованные стороны" сосредоточиться на достижении мира.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал атаку, в которой россияне обвинили Украину, "мерзким поступком, представляющим серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности".

С "решительным осуждением" также выступил МИД ОАЭ. В своем заявлении внешнеполитическое ведомство "подтвердило солидарность" с Путиным и народом России.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

