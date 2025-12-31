Украина провела "отдельную беседу" с послами Индии и Пакистана: страны осудили "атаку" на резиденцию Путина
В среду, 31 декабря, в Министерство иностранных дел Украины были вызваны для "отдельных бесед" временный поверенный в делах Индии и временный поверенный в делах Пакистана в связи с якобы нападением на резиденцию главы Кремля Путина.
Об этом сообщили на сайте дипведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция МИД на заявления стран
Руководителям дипломатических миссий Индии и Пакистана объяснили неприятие украинской стороной высказываний глав правительств этих стран в поддержку очередной лжи России о якобы "нападении" на резиденцию Путина.
"Надеемся, что руководители этих стран выразят глубокую обеспокоенность настоящими атаками РФ по гражданским объектам Украины и солидарность с Украиной, против которой Россия уже четвертый год ведет неоправданную и неспровоцированную агрессию", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве добавили, что аналогичные меры "политико-дипломатического реагирования" приняли и посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и в государствах Центральной Азии в отношении недопустимости подыгрывания российской пропаганде и попыткам РФ сорвать мирный процесс.
Как лидеры стран поддержали Россию
Отметим, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "глубоко обеспокоен" сообщением об атаке на резиденцию Путина, и призвал "все заинтересованные стороны" сосредоточиться на достижении мира.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал атаку, в которой россияне обвинили Украину, "мерзким поступком, представляющим серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности".
С "решительным осуждением" также выступил МИД ОАЭ. В своем заявлении внешнеполитическое ведомство "подтвердило солидарность" с Путиным и народом России.
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
через чотири роки щоденних ! бомбардувань рашкою мирного населення України ми стали агресором.
в ЗЄльоной "консерваторії" треба щось міняти, як казав Жванецький
.
із наступною публікацією змісту цієї "ноти" в українських та світових змі.
абідятся?
не абідяться !
бо вбивць дітей нормальні люди всіх країн ненавидять.
.
Люди розуміють 2 аргументи : удари по гаманцю і удари по пиці. По гаманцю складно бити, бо у них він вже теж товстенький. Значить треба "фейсом об тейбл".
Саме тому Світ так здивовано дивиться на Україну , яка з такою впертістю , на цей "Титанік" , намагається потрапити
Але що тут смішного ?
Це свідчить про багаторічну і цілеспрямовану інформаційно-пропагандистську роботу ворога