Украина провела "отдельную беседу" с послами Индии и Пакистана: страны осудили "атаку" на резиденцию Путина

В среду, 31 декабря, в Министерство иностранных дел Украины были вызваны для "отдельных бесед" временный поверенный в делах Индии и временный поверенный в делах Пакистана в связи с якобы нападением на резиденцию главы Кремля Путина.

Об этом сообщили на сайте дипведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция МИД на заявления стран

Руководителям дипломатических миссий Индии и Пакистана объяснили неприятие украинской стороной высказываний глав правительств этих стран в поддержку очередной лжи России о якобы "нападении" на резиденцию Путина.

"Надеемся, что руководители этих стран выразят глубокую обеспокоенность настоящими атаками РФ по гражданским объектам Украины и солидарность с Украиной, против которой Россия уже четвертый год ведет неоправданную и неспровоцированную агрессию", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что аналогичные меры "политико-дипломатического реагирования" приняли и посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и в государствах Центральной Азии в отношении недопустимости подыгрывания российской пропаганде и попыткам РФ сорвать мирный процесс.

Как лидеры стран поддержали Россию

Отметим, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "глубоко обеспокоен" сообщением об атаке на резиденцию Путина, и призвал "все заинтересованные стороны" сосредоточиться на достижении мира.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал атаку, в которой россияне обвинили Украину, "мерзким поступком, представляющим серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности".

С "решительным осуждением" также выступил МИД ОАЭ. В своем заявлении внешнеполитическое ведомство "подтвердило солидарность" с Путиным и народом России.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

+4
Рашку вони жодного разу не засуджували
31.12.2025 19:00 Ответить
+1
І тепер Пакістан продасть нам ядерку.
31.12.2025 18:59 Ответить
+1
Шановні українці, цей брєд із світовим засудженням "спроби нападу на резиденцію путіна" є тотальним провалом дипломатії ЗЄлєнського !!!

через чотири роки щоденних ! бомбардувань рашкою мирного населення України ми стали агресором.

в ЗЄльоной "консерваторії" треба щось міняти, як казав Жванецький

.
31.12.2025 19:03 Ответить
І тепер Пакістан продасть нам ядерку.
31.12.2025 18:59 Ответить
Рашку вони жодного разу не засуджували
31.12.2025 19:00 Ответить
Шановні українці, цей брєд із світовим засудженням "спроби нападу на резиденцію путіна" є тотальним провалом дипломатії ЗЄлєнського !!!

через чотири роки щоденних ! бомбардувань рашкою мирного населення України ми стали агресором.

в ЗЄльоной "консерваторії" треба щось міняти, як казав Жванецький

.
31.12.2025 19:03 Ответить
викликайте послів отих "засудженців" в МІД і робіть їм "дипломатичну ноту" із фото сотен вбитих рашкою українських дітей.

із наступною публікацією змісту цієї "ноти" в українських та світових змі.
абідятся?
не абідяться !
бо вбивць дітей нормальні люди всіх країн ненавидять.

.
31.12.2025 19:10 Ответить
ну і? вам стало легше?
31.12.2025 19:10 Ответить
Ви можете хоч "з віри вихреститися", а Індія, Китай, Іран, Куба, Судан, Нікарагуа, ОАЕ, Білорусь і так далі будуть все одно топити за росіян - бо то геополітика . . . Так що українська дипломатія може хоч їжачка народити, а не змінить це. Аби змінити світовий розклад, треба ІІІ Світова війна, під час якої колективні Північ і Захід мають доступно пояснити колективним Півдню і Сходу, як себе потрібно поводити у цивілізованому світі.
Люди розуміють 2 аргументи : удари по гаманцю і удари по пиці. По гаманцю складно бити, бо у них він вже теж товстенький. Значить треба "фейсом об тейбл".
31.12.2025 19:24 Ответить
колективні Північ і Захід вже давно демонструють лише слабкість і повну імпотенцію . Якщо так буде продовжуватись це означає лише одне - розвал і руйнація .
Саме тому Світ так здивовано дивиться на Україну , яка з такою впертістю , на цей "Титанік" , намагається потрапити
31.12.2025 19:32 Ответить
А куди "потрапляти" ? Є великий вибір ? Чи "тихо сам з собою" ?
показать весь комментарий
Значить "правителі" можуть знищувати міліони людей,а їхні "хати" не можна чіпати???? Які ви ж мерзенні потвори.
показать весь комментарий
Саме смішне що індуси та пакістанці-вороги, але в унісон дмухають у "кожану флейту" *****.
31.12.2025 19:12 Ответить
До речі - китайці і індуси так само ...
Але що тут смішного ?
Це свідчить про багаторічну і цілеспрямовану інформаційно-пропагандистську роботу ворога
31.12.2025 19:17 Ответить
За бомбардування рейхстагу свого часу хтось вибачася, цікаво. Чи це новий тренд такий.
31.12.2025 19:16 Ответить
Це все що потрібно знати про так звану ''мирну угоду'' яку нам підсовують. А потім ***** в любо хвилину придумає ''казус беллі'' і його прихвостні по всьому світу радісно це підхоплять і звинуватять Україну в порушенні миру а значить і відмовляться від будь яких гарантій Україні
31.12.2025 19:18 Ответить
Два дебіла то є сила. Пояснювати мусульманам і харікрішнам нічого вони все добре знають але рішили смоктанути дружбану х*йлу
31.12.2025 19:24 Ответить
Наша дипломатия, это бабушки на лавочке! Особо никому не интересно и тем более не страшно, что они там пробубнели.
31.12.2025 19:31 Ответить
1944-й рік. Гітлер подзвонив Рузвельту та поскаржився що Черчилль нібито по його резиденції в горах й*бнув. Після чого Рузвельт впевнено заявив "Слава богу що ми їм не передавали ті бімби про які вони благали нас".
31.12.2025 19:32 Ответить
 
 