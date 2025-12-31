РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9511 посетитель онлайн
Новости Атака БПЛА на резиденцию Путина
895 16

"Подыгрывание российской пропаганде": МИД Украины отреагировал на заявления стран Центральной Азии о вымышленном "нападении на резиденцию Путина"

МИД: Украина не атаковала Валдай, а заявления стран Азии — это манипуляция

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на официальные реакции Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана на вымышленное Россией "нападение на резиденцию Путина", которое не имеет никаких подтверждений и было официально опровергнуто украинской стороной.

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Георгия Тихого, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция МИД

"С удивлением обратили внимание на официальные реакции узбекской, казахской, киргизской, туркменской и таджикской сторон на выдуманное Россией "нападение на резиденцию Путина", которое не имеет никаких подтверждений в эмпирической действительности и было официально опровергнуто украинской стороной", - говорится в заявлении.

Представитель ведомства подчеркнул, что реакции на российские фейки не достойны упомянутых государств Центральной Азии, с которыми Украина стремится развивать дружественные и прагматичные отношения, основанные на принципах взаимоуважения и взаимовыгоды.

По мнению МИД, такие реакции также идут вразрез с задекларированной этими государствами позицией поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, которые нарушает государство-агрессор.

"Особенно удивляет обеспокоенность вымышленным нападением на дворец Путина на фоне отсутствия реакций соответствующих стран на регулярные и реальные российские удары по гражданским людям в Украине. Кроме того, страны, которые сейчас заявили о "посягательстве на государственные объекты", не делали никаких заявлений 7 сентября 2025 года, когда российская ракета попала в Кабинет Министров Украины", - подчеркнул Тихий.

Читайте также: Франция не нашла никаких убедительных доказательств "атаки" Украины на резиденцию Путина, - Le Monde

Подыгрывание пропаганде РФ

"Считаем, что попытки подыгрывания российской пропаганде, основанные на краткосрочных интересах этих стран в отношениях с Россией сейчас, противоречат вековой истории и традициям стран Центральной Азии в борьбе за свою независимость и самоопределение", - добавил спикер МИД.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

Смотрите также: СВР назвала фейком карту Минобороны РФ об "атаке дронов на резиденцию Путина". КАРТА

Автор: 

МИД (7166) путин владимир (32643) атака (855) Тихий Георгий (49)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
На то вони і є КОЛОНІЇ московитів, ще з часів 15 рєспублік савецкіх там сраку їм лижуть, за гроші ******, їх «патріоти місцеві»!!!
Кріпосні…
показать весь комментарий
31.12.2025 17:37 Ответить
+2
Та й ху з ними, з тими *************.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:38 Ответить
+1
все логчіно. Східни сатрапи злякались за власну шкіру. Якщо можно вбити ***** , то чому не можно токаєва? На жаль у Україні немає такої зброї щоб дістати ботаксного з глибини 50 м железобетону
показать весь комментарий
31.12.2025 17:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На то вони і є КОЛОНІЇ московитів, ще з часів 15 рєспублік савецкіх там сраку їм лижуть, за гроші ******, їх «патріоти місцеві»!!!
Кріпосні…
показать весь комментарий
31.12.2025 17:37 Ответить
Та й ху з ними, з тими *************.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:38 Ответить
все логчіно. Східни сатрапи злякались за власну шкіру. Якщо можно вбити ***** , то чому не можно токаєва? На жаль у Україні немає такої зброї щоб дістати ботаксного з глибини 50 м железобетону
показать весь комментарий
31.12.2025 17:39 Ответить
всі на -стану
показать весь комментарий
31.12.2025 17:40 Ответить
в позу рак
показать весь комментарий
31.12.2025 17:41 Ответить
Неприваблива доля рабів, цих так званих "суверенних республік", що в мацкві накажуть ,то те і приходиться робити.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:42 Ответить
Прогинаються перед парашастаном щоб їхніх гастарбатерів не пресували бо у них роботи нема а кацапи пресують і висилають
показать весь комментарий
31.12.2025 17:42 Ответить
По ходу дипломати України просто не мають профпригодності.
Якого бісу виправдовуватись на прикінці четвертого року відкритої агресії в на прикінці 12 року "не війноньки".
Просто скажіть і напишіть одне- "ну і що якщо це Україна зробила?".
Це легитимна ціль.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:43 Ответить
тому що наш вова пообіцяв не трогати *****, щоб він не бомбив елітні райони Києва і вову особисто
показать весь комментарий
31.12.2025 17:48 Ответить
Сцикотно. Он фсьо відіт...
показать весь комментарий
31.12.2025 17:54 Ответить
Зачем оправдываться,нужно разрывать дипотношения,Беларусь и Армения давно на это напросились
показать весь комментарий
31.12.2025 17:43 Ответить
Жалюгідна смердюча українська влада. Якісь малоросійські обісрані з переляку гомункули з містечковим комплексом меншовартості. Ну стали ви на коліна, посипали свої тупі бошки попелом, попросили пробачення, як зеля перед Кадоровим. И що? Та всім до жопи, це нічого не змінить.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:46 Ответить
А що вбивцю і терориста не можна знешкодити?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:47 Ответить
Страны-сообщники кремлевских террористов проявились в полный рост.... В принципе ничего удивительного.... Просто нужно иметь это в виду в будущем.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:51 Ответить
Вся світова гниль сплила
показать весь комментарий
31.12.2025 17:54 Ответить
Більше цікавить інше - Трамп у вже доповіли спецслужби про той фейковий "напад" на друга путіна?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:55 Ответить
 
 