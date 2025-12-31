"Подыгрывание российской пропаганде": МИД Украины отреагировал на заявления стран Центральной Азии о вымышленном "нападении на резиденцию Путина"

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на официальные реакции Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана на вымышленное Россией "нападение на резиденцию Путина", которое не имеет никаких подтверждений и было официально опровергнуто украинской стороной.

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Георгия Тихого, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция МИД

"С удивлением обратили внимание на официальные реакции узбекской, казахской, киргизской, туркменской и таджикской сторон на выдуманное Россией "нападение на резиденцию Путина", которое не имеет никаких подтверждений в эмпирической действительности и было официально опровергнуто украинской стороной", - говорится в заявлении.

Представитель ведомства подчеркнул, что реакции на российские фейки не достойны упомянутых государств Центральной Азии, с которыми Украина стремится развивать дружественные и прагматичные отношения, основанные на принципах взаимоуважения и взаимовыгоды.

По мнению МИД, такие реакции также идут вразрез с задекларированной этими государствами позицией поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, которые нарушает государство-агрессор.

"Особенно удивляет обеспокоенность вымышленным нападением на дворец Путина на фоне отсутствия реакций соответствующих стран на регулярные и реальные российские удары по гражданским людям в Украине. Кроме того, страны, которые сейчас заявили о "посягательстве на государственные объекты", не делали никаких заявлений 7 сентября 2025 года, когда российская ракета попала в Кабинет Министров Украины", - подчеркнул Тихий.

Подыгрывание пропаганде РФ

"Считаем, что попытки подыгрывания российской пропаганде, основанные на краткосрочных интересах этих стран в отношениях с Россией сейчас, противоречат вековой истории и традициям стран Центральной Азии в борьбе за свою независимость и самоопределение", - добавил спикер МИД.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

