"Підігравання російській пропаганді": МЗС України відреагувало на заяви країн Центральної Азії щодо вигаданого "нападу на резиденцію Путіна"

Міністерство закордонних справ України відреагувало на офіційні реакції Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану та Таджикистану на вигаданий Росією "напад на резиденцію Путіна", який не має жодних підтверджень та був офіційно спростований українською стороною.

Про це йдеться у заяві речника МЗС України Георгія Тихого, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція МЗС

"З подивом звернули увагу на офіційні реакції узбекської, казахської, киргизської, туркменської та таджикської сторін на вигаданий Росією "напад на резиденцію Путіна", який не має жодних підтверджень в емпіричній дійсності та був офіційно спростований українською стороною", - сказано в заяві.

Речник відомства наголосив, що реакції на російські фейки не гідні згаданих держав Центральної Азії, з якими Україна прагне розвивати дружні та прагматичні відносини, засновані на принципах взаємоповаги та взаємовигоди.

На думку МЗС, такі реакції також ідуть всупереч задекларованій цими державами позиції підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, які порушує держава-агресор.

"Особливо дивує стурбованість вигаданим нападом на палац Путіна на тлі відсутності реакцій відповідних країн на регулярні та реальні російські удари по цивільних людях в Україні. Крім того, країни, які зараз заявили про "посягання на державні об’єкти", не робили жодних заяв 7 вересня 2025 року, коли російська ракета влучила в Кабінет Міністрів України", - наголосив Тихий.

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Підігравання пропаганді РФ

"Вважаємо, що спроби підігравання російській пропаганді, які базуються на короткочасних інтересах цих країн у відносинах з Росією зараз, суперечать століттям історії та традицій країн Центральної Азії у боротьбі за свою незалежність і самовизначеність", - додав речник МЗС.

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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