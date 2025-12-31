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Новини Атака БПЛА на резиденцію Путіна
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СЗР назвала фейком карту Міноборони РФ про "атаку дронів на резиденцію Путіна". КАРТА

Міноборони Росії оприлюднило карту нібито атаки українських дронів на резиденцію Володимира Путіна, яку Служба зовнішньої розвідки України назвала фейковою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на СЗР.

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Розвідка України назвала фейком карту Міноборони РФ

За даними російського відомства, сили ППО нібито знищили 50 безпілотників у Брянській та Смоленській областях і ще 41 - у Новгородській області, які, як стверджують у Москві, прямували до резиденції Путіна поблизу Валдая. Водночас підтверджень цим заявам немає.

У СЗР наголосили, що Росія проводить інформаційну операцію з метою зриву домовленостей між президентами України та США.

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Факти, що вказують на фейковість заяв РФ:

  • Мешканці Новгородської області не повідомляли про атаку 29 грудня;

  • Відсутні уламки, фото чи відео збитих дронів;

  • Міноборони РФ двічі змінювало свої дані, коригуючи кількість нібито збитих безпілотників (спочатку 18, потім 23).

У СЗР зазначили, що такі заяви Кремля слугують виправданням для подальших агресивних дій та впливу на міжнародний переговорний процес.

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Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
  • У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
  • У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
  • Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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Автор: 

путін володимир (25581) СЗР Служба зовнішньої розвідки (232) дрони (8692)
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Топ коментарі
+10
Не зрозумів, ми шо, ще повинні виправдовуватись?
Чи може є якась домовленність що по ***** неможно лупашити всім шо у нас є?
То хто і де про це домовлявся?
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31.12.2025 15:02 Відповісти
+8
Брехать всегда, брехать везде - это главная скрепа русни
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31.12.2025 14:51 Відповісти
+8
А шо, наши не имели законного права єто валдайское говно атаковать?
Трамп сказал шо це "погано", наверное плохо, что не попали?
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31.12.2025 15:05 Відповісти

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