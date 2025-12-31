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Новини Атака БПЛА на резиденцію Путіна
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Каллас про "атаку" БпЛА на резиденцію Путіна: РФ прагне зірвати реальний прогрес на шляху до миру

У ЄС відреагували на повідомлення про атаку резиденцію Путіна

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас вважає, що не варто серйозно сприймати заяви РФ про нібито атаку українських БпЛА на резиденцію Путіна.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Каллас

"Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала ударів по ключових урядових об’єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги. Москва прагне зірвати реальний прогрес на шляху до миру, якого досягають Україна та її західні партнери.

Ніхто не повинен сприймати безпідставні заяви агресора, який від початку війни без розбору атакує інфраструктуру України та цивільне населення", - наголосила вона.

У ЄС відреагували на повідомлення про атаку резиденцію Путіна

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Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
  • У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
  • У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
  • Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.
  • У Міноборони РФ заявили, що резиденцію Путіна пошкоджено не було.

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Автор: 

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