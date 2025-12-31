Каллас про "атаку" БпЛА на резиденцію Путіна: РФ прагне зірвати реальний прогрес на шляху до миру

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас вважає, що не варто серйозно сприймати заяви РФ про нібито атаку українських БпЛА на резиденцію Путіна.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Каллас

"Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала ударів по ключових урядових об’єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги. Москва прагне зірвати реальний прогрес на шляху до миру, якого досягають Україна та її західні партнери.

Ніхто не повинен сприймати безпідставні заяви агресора, який від початку війни без розбору атакує інфраструктуру України та цивільне населення", - наголосила вона.

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Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

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