Резиденцію Путіна під час "атаки" БпЛА пошкоджено не було, - Міноборони РФ. ВIДЕО

У Міноборони РФ оприлюднили деталі "атаки" БпЛА на резиденцію диктатора Путіна, яку нібито здійснила Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Міністерство оприлюднило кадри із нібито українським БпЛА "Чаклун-В", збитим під час атаки.

Схема "атаки"

Російське Міноборони оприлюднило схему "атаки" БпЛА.

Там стверджують, що близько 19:20 28 грудня нібито було зафіксовано пуск БпЛА з Сумської та Чернігівської областей України.

"Завдання удару противником, як показано на поданій карті, здійснювалося за декількома напрямками до резиденції Президента Росії над територіями Брянської, Смоленської, Тверської та Новгородської областей із застосуванням дев'яносто одного безпілотного літального апарату", - йдеться в повідомленні.

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Також там заявили, що всі "українські безпілотні літальні апарати були знищені російськими силами".

У Міноборони країни-окупанта стверджують, що на території Новгородської області РФ було нібито збито 41 український БпЛА.

Міністерство заявило, що резиденцію диктатора пошкоджено не було.

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Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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