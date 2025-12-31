Резиденция Путина во время "атаки" БПЛА повреждена не была, - Минобороны РФ. ВИДЕО
В Минобороны РФ обнародовали детали "атаки" БПЛА на резиденцию диктатора Путина, которую якобы осуществила Украина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Министерство обнародовало кадры с якобы украинским БПЛА "Чаклун-В", сбитым во время атаки.
Схема "атаки"
Российское Минобороны обнародовало схему "атаки" БПЛА.
Там утверждают, что около 19:20 28 декабря якобы был зафиксирован пуск БПЛА из Сумской и Черниговской областей Украины.
"Задача удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялась по нескольким направлениям к резиденции Президента России над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей с применением девяноста одного беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
Также там заявили, что все "украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены российскими силами".
В Минобороны страны-оккупанта утверждают, что на территории Новгородской области РФ было якобы сбито 41 украинский БПЛА.
Министерство заявило, что резиденция диктатора не была повреждена.
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
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