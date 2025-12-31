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Резиденция Путина во время "атаки" БПЛА повреждена не была, - Минобороны РФ. ВИДЕО

В Минобороны РФ обнародовали детали "атаки" БПЛА на резиденцию диктатора Путина, которую якобы осуществила Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Министерство обнародовало кадры с якобы украинским БПЛА "Чаклун-В", сбитым во время атаки.

Схема "атаки"

Российское Минобороны обнародовало схему "атаки" БПЛА.

Атака на резиденцию Путина: что говорят в Минобороны РФ?

Там утверждают, что около 19:20 28 декабря якобы был зафиксирован пуск БПЛА из Сумской и Черниговской областей Украины.

"Задача удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялась по нескольким направлениям к резиденции Президента России над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей с применением девяноста одного беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

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Также там заявили, что все "украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены российскими силами".

В Минобороны страны-оккупанта утверждают, что на территории Новгородской области РФ было якобы сбито 41 украинский БПЛА.

Министерство заявило, что резиденция диктатора не была повреждена.

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Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

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Атака на резиденцию Путина: что говорят в Минобороны РФ?
Атака на резиденцию Путина: что говорят в Минобороны РФ?
Атака на резиденцию Путина: что говорят в Минобороны РФ?

Автор: 

путин владимир (32692) россия (98253) Минобороны рф (963)
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Топ комментарии
+21
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31.12.2025 12:09 Ответить
+21
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31.12.2025 12:16 Ответить
+18
Не розумію чому Україна має виправдовуватись. Потрібно казати так - якби ми атакували, ми б ціль знищили! Виходить по путіну стріляли свої.
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31.12.2025 12:08 Ответить

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