Каллас об "атаке" БпЛА на резиденцию Путина: РФ стремится сорвать реальный прогресс на пути к миру

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас считает, что не стоит серьезно воспринимать заявления РФ о якобы атаке украинских БпЛА на резиденцию Путина.

Об этом она сообщила в соцсети X

Заявление Каллас

"Заявление России о том, что Украина недавно нанесла удары по ключевым правительственным объектам в России, является преднамеренным отвлечением внимания. Москва стремится сорвать реальный прогресс на пути к миру, которого достигают Украина и ее западные партнеры.

Никто не должен воспринимать безосновательные заявления агрессора, который с начала войны без разбора атакует инфраструктуру Украины и гражданское население", - подчеркнула она.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

