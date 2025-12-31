РУС
441 4

Каллас об "атаке" БпЛА на резиденцию Путина: РФ стремится сорвать реальный прогресс на пути к миру

В ЕС отреагировали на сообщение об атаке резиденции Путина

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас считает, что не стоит серьезно воспринимать заявления РФ о якобы атаке украинских БпЛА на резиденцию Путина.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление Каллас

"Заявление России о том, что Украина недавно нанесла удары по ключевым правительственным объектам в России, является преднамеренным отвлечением внимания. Москва стремится сорвать реальный прогресс на пути к миру, которого достигают Украина и ее западные партнеры.

Никто не должен воспринимать безосновательные заявления агрессора, который с начала войны без разбора атакует инфраструктуру Украины и гражданское население", - подчеркнула она.

В ЕС отреагировали на сообщение об атаке резиденции Путина

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Автор: 

россия (98567) Каллас Кая (341)
Дякуємо пані Кая за підтримку, але чомусь у одного д*тла ця інформація викликала "велике обурення")
31.12.2025 12:39 Ответить
Як ви вже всі задрали з цим ''мирним'' процесом, а тепер ще й всі перелякалися що на терориста №1 в світі ***** може бути замах. Весь світ з глузду з'їхав якщо не розуміє що мир може настати тільки в єдиному випадку- коли ***** здохне, або коли на нього почнеться реальне полювання всім світом. Бо диктатори і вбивці як правило сцикуни і воювати чужими руками вони можуть вічно. А от коли діло доходить до їх особистої шкури так у них настає приступ гострої діареї про що ми недавно і побачили
31.12.2025 12:45 Ответить
З лютого 2014 року, московіти вдерлися в Україну, щоб убивати її населення!! Десь тоді, мабуть,і розпочали «мирний процес для московита ******», оті Єропейці - обама, шредер, берлусконі, меркель, саркозі…. Кров з Украни, потекла річкою…
31.12.2025 13:22 Ответить
Спочатку покажіть прогрес . Чи є що вззагалі зривати.
31.12.2025 12:52 Ответить
 
 