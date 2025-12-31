Каллас об "атаке" БпЛА на резиденцию Путина: РФ стремится сорвать реальный прогресс на пути к миру
Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас считает, что не стоит серьезно воспринимать заявления РФ о якобы атаке украинских БпЛА на резиденцию Путина.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление Каллас
"Заявление России о том, что Украина недавно нанесла удары по ключевым правительственным объектам в России, является преднамеренным отвлечением внимания. Москва стремится сорвать реальный прогресс на пути к миру, которого достигают Украина и ее западные партнеры.
Никто не должен воспринимать безосновательные заявления агрессора, который с начала войны без разбора атакует инфраструктуру Украины и гражданское население", - подчеркнула она.
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
- В Минобороны РФ заявили, что резиденция Путина не была повреждена.
Ivan Pogorelov
ALEX SUROVV
Oleksandr Valovyi
Kravchenko Igor
