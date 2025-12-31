РФ витратила на повномасштабну війну проти України близько $550 млрд, - СЗР

Від початку повномасштабного вторгнення Росія витратила близько $550 млрд на війну проти України.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що така сума - еквівалент 24 річних бюджетів РФ на вищу освіту або 22 бюджетів на охорону здоров’я.

"Значна частина цих витрат прихована: 59% воєнного бюджету засекречені. За три квартали 2025 року за "відкритими" статтями було витрачено 4,816 трлн рублів, тоді як за "закритими" – 7,038 трлн. У річному вимірі закрита частина видатків зросла на 39%", - йдеться в повідомленні.

У СЗР наголосили, що фінансування війни Кремль перекладає на населення через нові податки та зростання цін. У 2022–2025 роках ціни для росіян зростали безперервно.

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"Газпром" компенсував втрату європейських ринків коштом внутрішніх споживачів: середня вартість комунальних послуг зросла на 43%, а на наступний рік уже задекларовано підвищення ще на близько 14%.

Зростання цін

Паливо подорожчало на 29–35%, і в 2026 році цей тренд збережеться. Нерухомість в РФ за 2022–2025 роки подорожчала на 50%; у 2026-му очікується ще плюс 6–7%, а в безпосередньо Москві – до 20%", - пояснили там.

Найбільше зростання цін відчувається у продовольстві: молочна продукція подорожчала на 62%, м’ясо – на 41%. Прогнози на 2026 рік передбачають подальше зростання цін на десятки відсотків.

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