Росія втрачає здатність самостійно забезпечувати власну атомну енергетику, - СЗР

Росія втрачає здатність самостійно забезпечувати власну атомну енергетику критично важливим обладнанням і дедалі більше потрапляє у технологічну залежність від Китаю.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, російська держкорпорація "Росатом" уперше закупила критичне обладнання для атомної електростанції за кордоном. Йдеться про дві турбогенераторні установки для Ленінградської АЕС, придбані у китайської компанії Dongfang Turbine.

У СЗР зазначають, що цей крок свідчить про технологічну деградацію російського машинобудування та відкриває шлях до глибокої залежності РФ від КНР у стратегічно чутливій сфері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вербує іноземців: понад 150 іноземців із 25 країн вступили до армії РФ у грудні, - СЗР

Співпраця РФ та Китаю

За даними розвідки, "Росатом" уже звернувся до китайських виробників із проханням передати технології тихохідних парових турбін, необхідних для реакторів АЕС. Завершення постачань планується до 2030 року.

При цьому собівартість російських турбін приблизно на третину вища за китайські аналоги, а власні виробничі потужності РФ не дозволяють дотримуватися графіків будівництва нових енергоблоків на Ленінградській, Курській та Смоленській АЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перетворює Білорусь на залежний ринок збуту продовольства, - СЗР

Коментар СЗР

У СЗР наголошують, що закупівля обладнання і передання технологій означають не лише провал у розвитку галузі, а й формування довгострокової технологічної залежності від Пекіна, яка охоплюватиме постачання, сервіс і модернізацію атомної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перетворює Білорусь на залежний ринок збуту продовольства, - СЗР