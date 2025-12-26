РУС
Россия теряет способность самостоятельно обеспечивать собственную атомную энергетику, - СВР

кремль,москва,россия

Россия теряет способность самостоятельно обеспечивать собственную атомную энергетику критически важным оборудованием и все больше попадает в технологическую зависимость от Китая.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российская госкорпорация "Росатом" впервые закупила критическое оборудование для атомной электростанции за рубежом. Речь идет о двух турбогенераторных установках для Ленинградской АЭС, приобретенных у китайской компании Dongfang Turbine.

В СВР отмечают, что этот шаг свидетельствует о технологической деградации российского машиностроения и открывает путь к глубокой зависимости РФ от КНР в стратегически чувствительной сфере.

Сотрудничество РФ и Китая 

По данным разведки, "Росатом" уже обратился к китайским производителям с просьбой передать технологии тихоходных паровых турбин, необходимых для реакторов АЭС. Завершение поставок планируется к 2030 году.

При этом себестоимость российских турбин примерно на треть выше китайских аналогов, а собственные производственные мощности РФ не позволяют соблюдать графики строительства новых энергоблоков на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС.

Комментарий СВР

В СЗР отмечают, что закупка оборудования и передача технологий означают не только провал в развитии отрасли, но и формирование долгосрочной технологической зависимости от Пекина, которая будет охватывать поставки, сервис и модернизацию атомной инфраструктуры.

+1
Хватить вже писати всю цю хрінь. Якщо Україна капітулює то рашисти знявши санкції дуже швидко все відновлять. Та ж Європа, Китай і сша їм допоможуть . А от що ми будемо робити подумайте...
26.12.2025 16:29 Ответить
+1
але це все не заважає кацапам продовжувати війну
26.12.2025 16:29 Ответить
СЗР замість розповідати байки краще б пояснила що там робив дєрьмак не так давно.
26.12.2025 16:16 Ответить
кацапня вже давно повністю лягла під китайських ********
26.12.2025 16:17 Ответить
Хватить вже писати всю цю хрінь. Якщо Україна капітулює то рашисти знявши санкції дуже швидко все відновлять. Та ж Європа, Китай і сша їм допоможуть . А от що ми будемо робити подумайте...
26.12.2025 16:29 Ответить
але це все не заважає кацапам продовжувати війну
26.12.2025 16:29 Ответить
А нічого, що русня китайцям АЕС будує, а не навпаки?
26.12.2025 16:29 Ответить
Якщо ви про АЕС Сюйдапу - так там турбогенератори китайські. А якщо про Тайванську АЕС - так там взагалі частина обладнання з Каматорська..... (заготовки для корпусу реактора, парогенератора, головного циркуляційного насоса, головного циркуляційного трубопроводу, колектора і компенсатора тиску, обичайки, фланці, патрубки, днища тощо).
Російське обладнання встановлено тільки на двох станціях з двадцяти трьох.....
26.12.2025 16:55 Ответить
не уперше, а вже давно і навіть відомо звідки.
а у Китая з забезпеченням і своїх проблем вистачає - наразі 65 гігават потужностей АЕС.
26.12.2025 16:31 Ответить
Краще скажіть, де ми будемо купляти тірбіни для електростанцій, теплових і атомних. Харківського "Турбоатому" вже немає
26.12.2025 16:56 Ответить
Краще сзр хай скаже як у нас вже пречудово втрат людських майже нема і територій теж, є приказка така "поки товстий сохне, худий здохне" ми десь зараз у передсмертній агонії.
26.12.2025 16:58 Ответить
ЕС то же зависит от Китая. Но наверное не достаточно.
26.12.2025 17:13 Ответить
 
 