Россия теряет способность самостоятельно обеспечивать собственную атомную энергетику, - СВР

Россия теряет способность самостоятельно обеспечивать собственную атомную энергетику критически важным оборудованием и все больше попадает в технологическую зависимость от Китая.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российская госкорпорация "Росатом" впервые закупила критическое оборудование для атомной электростанции за рубежом. Речь идет о двух турбогенераторных установках для Ленинградской АЭС, приобретенных у китайской компании Dongfang Turbine.

В СВР отмечают, что этот шаг свидетельствует о технологической деградации российского машиностроения и открывает путь к глубокой зависимости РФ от КНР в стратегически чувствительной сфере.

Сотрудничество РФ и Китая

По данным разведки, "Росатом" уже обратился к китайским производителям с просьбой передать технологии тихоходных паровых турбин, необходимых для реакторов АЭС. Завершение поставок планируется к 2030 году.

При этом себестоимость российских турбин примерно на треть выше китайских аналогов, а собственные производственные мощности РФ не позволяют соблюдать графики строительства новых энергоблоков на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС.

Комментарий СВР

В СЗР отмечают, что закупка оборудования и передача технологий означают не только провал в развитии отрасли, но и формирование долгосрочной технологической зависимости от Пекина, которая будет охватывать поставки, сервис и модернизацию атомной инфраструктуры.

