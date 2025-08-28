РУС
Новости Разведка Украины
1 376 5

Россия усиливает антимиграционную риторику для отвлечения от войны, - СВР

мігранти

Российский режим все активнее использует антимиграционные настроения, чтобы снять внимание населения с войны против Украины и внутренних проблем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

По информации СВР, Госдума РФ готовит ряд инициатив, направленных на ограничение прав мигрантов, прежде всего из стран Центральной Азии. Речь идет о высылке иностранцев за участие в предвыборной агитации, цифровой учет мигрантов, контроль за их семьями и обязанность сообщать силовикам о лицах без страховки, получивших медицинскую помощь.

В то же время в Санкт-Петербурге тестируют систему видеонаблюдения, которая способна распознавать этническую принадлежность прохожих и фиксировать "концентрацию национальностей" в публичных местах.

В СВР отмечают, что кремлевская пропаганда переплетает антимиграционные месседжи с внутренней мобилизацией. Таким образом власть пытается отвлечь внимание общества от провалов в войне и обострения экономических и социальных проблем.

Автор: 

миграция (263) внешняя разведка (408)
А як вираховувати мігрантів в областях ближче до Уралу та далі. Чи на північний схід від Москви. Там ,,ісконно рускіє,, всі широкоморді початково.
показать весь комментарий
28.08.2025 18:00 Ответить
Ось тому і дітей українських викрадають. Хочуть покращити породу. Думають, що слов'янська кров їх врятує.
показать весь комментарий
28.08.2025 18:12 Ответить
Багатовікові пияцтво,рабство та від"ємна селекція руських дуже полегшують роботу системі етнічного розпізнавання перехожих.
показать весь комментарий
28.08.2025 18:03 Ответить
Система етнічного розпізнавання своїх і рідних може розпізнати по поході - їх пройдений маршрут нагадує сінусоїду.😃
показать весь комментарий
28.08.2025 18:48 Ответить
Москалі рухаються як блискавка..зігзагом
показать весь комментарий
28.08.2025 19:45 Ответить
 
 