Россия усиливает антимиграционную риторику для отвлечения от войны, - СВР

Российский режим все активнее использует антимиграционные настроения, чтобы снять внимание населения с войны против Украины и внутренних проблем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

По информации СВР, Госдума РФ готовит ряд инициатив, направленных на ограничение прав мигрантов, прежде всего из стран Центральной Азии. Речь идет о высылке иностранцев за участие в предвыборной агитации, цифровой учет мигрантов, контроль за их семьями и обязанность сообщать силовикам о лицах без страховки, получивших медицинскую помощь.

В то же время в Санкт-Петербурге тестируют систему видеонаблюдения, которая способна распознавать этническую принадлежность прохожих и фиксировать "концентрацию национальностей" в публичных местах.

В СВР отмечают, что кремлевская пропаганда переплетает антимиграционные месседжи с внутренней мобилизацией. Таким образом власть пытается отвлечь внимание общества от провалов в войне и обострения экономических и социальных проблем.

