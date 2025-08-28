РУС
В РФ вводят "уроки войны" для детей в школах и детских садах, - СВР

День защиты детей перенесли. Когда теперь будут отмечать

В России перестраивают учебные программы школ и детских садов, чтобы с раннего возраста формировать у детей представление о войне.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, в рамках программы "Разговоры о важном" школьникам еженедельно навязывают "патриотические темы" - от "героев России" до "песен войны". Формально курс является добровольным, но родители сообщают об угрозах отчислением в случае отказа от посещения. С сентября программу вводят также в детсадах, включая учреждения на временно оккупированных территориях Украины.

Одновременно меняют базовые предметы: обществоведение сокращают или вообще убирают, а историю по учебникам Владимира Мединского расширяют. Дополнительные модули посвящают "подвигам участников вторжения в Украину". На уроках музыки обязательно будут звучать песни Газманова и Шамана, тогда как в Госдуме уже требуют убрать джаз и классическую музыку.

Также все школы обязаны работать через государственный мессенджер Max с доступом к камерам и микрофонам. "Учителя становятся элементами цифрового надзора за детьми и родителями", - отметили в СВР.

+3
*******. І покоління ******** вирощують. Тож, наступних загарбників вже й не шкода. Їбаште.
28.08.2025 11:24 Ответить
+2
а в нас випускають за кордон здоровенних бугаів 18-23 років! як війну виграти дідами?зеленський планомірно здає Україну!
28.08.2025 11:18 Ответить
+2
******* ти врот.
28.08.2025 11:19 Ответить
28.08.2025 11:18 Ответить
28.08.2025 11:19 Ответить
Гадость 🤮🙄
28.08.2025 11:21 Ответить
хай це будуть "уроки громадянської війни", амінь
28.08.2025 11:23 Ответить
28.08.2025 11:24 Ответить
28.08.2025 11:27 Ответить
28.08.2025 11:25 Ответить
28.08.2025 11:34 Ответить
28.08.2025 11:51 Ответить
28.08.2025 12:01 Ответить
 
 