Российский ІТ-сектор переживает кризис из-за санкций и оттока кадров, - СВР

Российская ІТ-отрасль оказалась в состоянии системного кризиса из-за санкционной изоляции, потери доступа к западным технологиям и массового оттока специалистов.

По данным ведомства, за последние три года из страны выехали более 20 тысяч ІТ-специалистов, тогда как ежегодно возвращаются лишь около 300 человек. Если раньше иностранные кадры обеспечивали до 20% прироста персонала, то в 2024 году этот показатель сократился до 0,4%.

Из-за дефицита профессионалов компании вынуждены замещать вакансии внутренним резервом, что часто не соответствует необходимым стандартам.

На фоне кадрового кризиса растет и репрессивное давление. Так, Мосгорсуд приговорил бывшего программиста "Яндекса" Сергея Ирина к 15 годам заключения за перевод $500 украинскому фонду "Вернись живым", обвинив его в государственной измене. Подобные случаи, по оценке СВРУ, формируют атмосферу страха в среде ИТ-специалистов.

