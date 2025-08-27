РУС
Россия вербует женщин из Африки, Азии и Латинской Америки для производства дронов, - СВР

Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в

Россия расширяет программу рекрутинга для производства ударных беспилотников, привлекая молодых женщин из стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным СВР, иностранцам обещают высокую зарплату и карьерные перспективы, но скрывают, что работа связана с производством дронов, которые применяют против Украины. В 2024 году в программе "Старт" участвовали представительницы из 44 стран, среди них - Мозамбик, Колумбия, Мали и Шри-Ланка. План на 2025 год - привлечь граждан из 77 стран.

В ЮАР для вербовки использовали структуры БРИКС, в частности - Женский деловой альянс, который подписал соглашение о поиске более 5,6 тыс. работников. Местные власти начали расследование деятельности российских компаний, а Министерство по делам женщин призвало молодежь "быть бдительными".

Сообщается, что "Алабуга" строит жилье для 41 тыс. человек, что свидетельствует о масштабных планах по производству дронов. Более 90% участников программы уже работают именно в этом секторе. В ряде стран зафиксированы случаи принудительного труда и обмана, а Интерпол и национальные органы начали расследование по подозрению в торговле людьми.

+6
роZZія вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки а Україна спонукає до виїзду
18-22 річних...
27.08.2025 15:49 Ответить
+4
Серед кацапів нема дурних працювати в Елабугі, тому що наші дрони там часті гості. Так вони шукають бажаючих подала від своєї орди.
27.08.2025 15:44 Ответить
+3
висновок - бити по гуртожитках !

наразі це - найслабша ланка виробництва шахедів

.
27.08.2025 15:54 Ответить
2...3 прильоти і розбіжуться нахєр.
27.08.2025 16:03 Ответить
ото ж !

.
27.08.2025 16:11 Ответить
роZZія вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки а Україна спонукає до виїзду
18-22 річних...
27.08.2025 15:49 Ответить
Просто держава Україна в 2019 массово проголосувала за власну смерть. Навіщо, не зрозуміло, але факт.
27.08.2025 15:52 Ответить
але ж держава - це ми.

українці = копитні лемінги самовбивці

сумно !
мати можливість вижити і простати її

.
27.08.2025 15:56 Ответить
"я ваш ВИРОК" - кричав в 2019-му якийсь клоун баранам на стадіоні....
27.08.2025 16:08 Ответить
"я ваш ВИРОДОК"
27.08.2025 16:49 Ответить
Так мабуть такі умови створюють, що люди їдуть працювати. А примусово і майже безкоштовно Ван ніхто нічого робити не буде. Ніхто ні до чого не спонукає, люди це не власність країни чи чиясь власність
27.08.2025 16:36 Ответить
Тож згодом до покоління вузькооких расєян добавиться ще й чорненький віддінок разом з широкими носами та великими губами. І вже ці нові ,,славянє,, понесуть скрєпи.
27.08.2025 15:54 Ответить
Нехай завалять кацапню своїми спідами та іншими болячками!
27.08.2025 16:02 Ответить
Тобто, на болотах місцеві самки, здатні працювати, вже скінчились.
Бухають разом зі свинособаками в трусіках, і в перервах між запоями "ражают" майбутніх орків для царя-ху#ла.
27.08.2025 16:09 Ответить
місцеві самки отримують гробові -

60 річних зарплат всієї сім'ї !!!

.
27.08.2025 16:13 Ответить
Точно! Ось і відповідь, чому заманюють туземців.
Хто ж стане працювати, отримавши такі гроші?
Це ж тепер до кінця життя можна безперервно "квасити"
27.08.2025 16:24 Ответить
Може вони ще і народжувати будуть для поповнення генофонду?
27.08.2025 16:50 Ответить
 
 