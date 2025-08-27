Россия вербует женщин из Африки, Азии и Латинской Америки для производства дронов, - СВР
Россия расширяет программу рекрутинга для производства ударных беспилотников, привлекая молодых женщин из стран Африки, Азии и Латинской Америки.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным СВР, иностранцам обещают высокую зарплату и карьерные перспективы, но скрывают, что работа связана с производством дронов, которые применяют против Украины. В 2024 году в программе "Старт" участвовали представительницы из 44 стран, среди них - Мозамбик, Колумбия, Мали и Шри-Ланка. План на 2025 год - привлечь граждан из 77 стран.
В ЮАР для вербовки использовали структуры БРИКС, в частности - Женский деловой альянс, который подписал соглашение о поиске более 5,6 тыс. работников. Местные власти начали расследование деятельности российских компаний, а Министерство по делам женщин призвало молодежь "быть бдительными".
Сообщается, что "Алабуга" строит жилье для 41 тыс. человек, что свидетельствует о масштабных планах по производству дронов. Более 90% участников программы уже работают именно в этом секторе. В ряде стран зафиксированы случаи принудительного труда и обмана, а Интерпол и национальные органы начали расследование по подозрению в торговле людьми.
наразі це - найслабша ланка виробництва шахедів
.
.
18-22 річних...
українці = копитні лемінги самовбивці
сумно !
мати можливість вижити і простати її
.
Бухають разом зі свинособаками в трусіках, і в перервах між запоями "ражают" майбутніх орків для царя-ху#ла.
60 річних зарплат всієї сім'ї !!!
.
Хто ж стане працювати, отримавши такі гроші?
Це ж тепер до кінця життя можна безперервно "квасити"