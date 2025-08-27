Россия вербует женщин из Африки, Азии и Латинской Америки для производства дронов, - СВР

Россия расширяет программу рекрутинга для производства ударных беспилотников, привлекая молодых женщин из стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным СВР, иностранцам обещают высокую зарплату и карьерные перспективы, но скрывают, что работа связана с производством дронов, которые применяют против Украины. В 2024 году в программе "Старт" участвовали представительницы из 44 стран, среди них - Мозамбик, Колумбия, Мали и Шри-Ланка. План на 2025 год - привлечь граждан из 77 стран.

В ЮАР для вербовки использовали структуры БРИКС, в частности - Женский деловой альянс, который подписал соглашение о поиске более 5,6 тыс. работников. Местные власти начали расследование деятельности российских компаний, а Министерство по делам женщин призвало молодежь "быть бдительными".

Сообщается, что "Алабуга" строит жилье для 41 тыс. человек, что свидетельствует о масштабных планах по производству дронов. Более 90% участников программы уже работают именно в этом секторе. В ряде стран зафиксированы случаи принудительного труда и обмана, а Интерпол и национальные органы начали расследование по подозрению в торговле людьми.

