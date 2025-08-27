Росія вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва дронів, - СЗР

Росія розширює програму рекрутингу для виробництва ударних безпілотників, залучаючи молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними СЗР, іноземцям обіцяють високу зарплату та кар’єрні перспективи, але приховують, що робота пов’язана з виробництвом дронів, які застосовують проти України. У 2024 році в програмі "Старт" брали участь представниці з 44 країн, серед них Мозамбік, Колумбія, Малі та Шрі-Ланка. План на 2025 рік - залучити громадян із 77 країн.

У ПАР для вербування використовували структури БРІКС, зокрема Жіночий діловий альянс, який підписав угоду про пошук понад 5,6 тис. працівників. Місцева влада почала розслідування діяльності російських компаній, а Міністерство у справах жінок закликало молодь "бути пильними".

Повідомляється, що "Алабуга" будує житло для 41 тис. осіб, що свідчить про масштабні плани з виробництва дронів. Понад 90 % учасників програми вже працюють саме в цьому секторі. У низці країн зафіксовані випадки примусової праці та обману, а Інтерпол і національні органи розпочали розслідування за підозрою у торгівлі людьми.

