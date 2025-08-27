УКР
Росія вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва дронів, - СЗР

Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у

Росія розширює програму рекрутингу для виробництва ударних безпілотників, залучаючи молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними СЗР, іноземцям обіцяють високу зарплату та кар’єрні перспективи, але приховують, що робота пов’язана з виробництвом дронів, які застосовують проти України. У 2024 році в програмі "Старт" брали участь представниці з 44 країн, серед них Мозамбік, Колумбія, Малі та Шрі-Ланка. План на 2025 рік - залучити громадян із 77 країн.

У ПАР для вербування використовували структури БРІКС, зокрема Жіночий діловий альянс, який підписав угоду про пошук понад 5,6 тис. працівників. Місцева влада почала розслідування діяльності російських компаній, а Міністерство у справах жінок закликало молодь "бути пильними".

Повідомляється, що "Алабуга" будує житло для 41 тис. осіб, що свідчить про масштабні плани з виробництва дронів. Понад 90 % учасників програми вже працюють саме в цьому секторі. У низці країн зафіксовані випадки примусової праці та обману, а Інтерпол і національні органи розпочали розслідування за підозрою у торгівлі людьми.

+6
роZZія вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки а Україна спонукає до виїзду
18-22 річних...
показати весь коментар
27.08.2025 15:49 Відповісти
+4
Серед кацапів нема дурних працювати в Елабугі, тому що наші дрони там часті гості. Так вони шукають бажаючих подала від своєї орди.
показати весь коментар
27.08.2025 15:44 Відповісти
+3
висновок - бити по гуртожитках !

наразі це - найслабша ланка виробництва шахедів

.
показати весь коментар
27.08.2025 15:54 Відповісти
2...3 прильоти і розбіжуться нахєр.
показати весь коментар
27.08.2025 16:03 Відповісти
ото ж !

.
показати весь коментар
27.08.2025 16:11 Відповісти
Просто держава Україна в 2019 массово проголосувала за власну смерть. Навіщо, не зрозуміло, але факт.
показати весь коментар
27.08.2025 15:52 Відповісти
але ж держава - це ми.

українці = копитні лемінги самовбивці

сумно !
мати можливість вижити і простати її

.
показати весь коментар
27.08.2025 15:56 Відповісти
"я ваш ВИРОК" - кричав в 2019-му якийсь клоун баранам на стадіоні....
показати весь коментар
27.08.2025 16:08 Відповісти
"я ваш ВИРОДОК"
показати весь коментар
27.08.2025 16:49 Відповісти
Так мабуть такі умови створюють, що люди їдуть працювати. А примусово і майже безкоштовно Ван ніхто нічого робити не буде. Ніхто ні до чого не спонукає, люди це не власність країни чи чиясь власність
показати весь коментар
27.08.2025 16:36 Відповісти
Тож згодом до покоління вузькооких расєян добавиться ще й чорненький віддінок разом з широкими носами та великими губами. І вже ці нові ,,славянє,, понесуть скрєпи.
показати весь коментар
27.08.2025 15:54 Відповісти
Нехай завалять кацапню своїми спідами та іншими болячками!
показати весь коментар
27.08.2025 16:02 Відповісти
Тобто, на болотах місцеві самки, здатні працювати, вже скінчились.
Бухають разом зі свинособаками в трусіках, і в перервах між запоями "ражают" майбутніх орків для царя-ху#ла.
показати весь коментар
27.08.2025 16:09 Відповісти
місцеві самки отримують гробові -

60 річних зарплат всієї сім'ї !!!

.
показати весь коментар
27.08.2025 16:13 Відповісти
Точно! Ось і відповідь, чому заманюють туземців.
Хто ж стане працювати, отримавши такі гроші?
Це ж тепер до кінця життя можна безперервно "квасити"
показати весь коментар
27.08.2025 16:24 Відповісти
Може вони ще і народжувати будуть для поповнення генофонду?
показати весь коментар
27.08.2025 16:50 Відповісти
 
 