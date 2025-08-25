Білорусь обережно ставиться до експорту палива в Росію через вигідніші ринки, - СЗР

Білорусь, попри паливну кризу в Росії, не поспішає допомагати Москві із бензином і віддає перевагу експорту на вигідніші ринки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У розвідці нагадали, що в Росії триває дефіцит бензина: місцева влада змушена запроваджувати талони, а оптові ціни від початку серпня зросли на 8%. Навіть заборона на продаж палива не стабілізувала ринок.

За даними СЗР, білоруські НПЗ виробляють 3-4 млн тонн бензину на рік, з яких близько 2 млн споживають усередині країни. При цьому місячна потреба Росії становить близько 3 млн тонн.

Як зазначається, економічно Мінську вигідніше продавати бензин у Китай, Індію та країни Африки за ціною $1 300-1 900 за тонну, тоді як у Росії пропонують менше $1 000. Навіть у розпал паливної кризи навесні 2024 року Білорусь поставила до РФ лише 3 тисячі тонн палива - 0,1% від потреби Москви.

