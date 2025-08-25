Кремль урізає допомогу малому бізнесу, усі ресурси спрямовує на війну, - СЗР

У першому півріччі 2025 року державна підтримка малого та середнього бізнесу у РФ скоротилася майже вдвічі, адже пріоритетом кремля залишаються витрати на війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України

"Причинами стали зменшення обсягів пільгового кредитування, "оптимізація бюджету" та перехід до вибіркової допомоги лише для підприємців із ключових сфер – виробництва, логістики, ІТ та туризму. Кількість отримувачів скоротилася на 22%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кремль не скорочує, а лише нарощує витрати на війну проти України, яка стала головним пріоритетом російського бюджету. Для російської влади важливішим є фінансування агресії, ніж підтримка власних громадян і розвитку економіки.

У період 2025-2030 років на підтримку малого та середнього бізнесу планується виділити 330 млрд рублів, що на 20 % менше, ніж у попередні шість років. Це призведе до зростання безробіття та уповільнення економіки, адже малий і середній бізнес забезпечує близько 29 мільйонів робочих місць у РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільшу вантажну авіакомпанію Росії готують до націоналізації