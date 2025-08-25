Кремль урізає допомогу малому бізнесу, усі ресурси спрямовує на війну, - СЗР
У першому півріччі 2025 року державна підтримка малого та середнього бізнесу у РФ скоротилася майже вдвічі, адже пріоритетом кремля залишаються витрати на війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України
"Причинами стали зменшення обсягів пільгового кредитування, "оптимізація бюджету" та перехід до вибіркової допомоги лише для підприємців із ключових сфер – виробництва, логістики, ІТ та туризму. Кількість отримувачів скоротилася на 22%", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Кремль не скорочує, а лише нарощує витрати на війну проти України, яка стала головним пріоритетом російського бюджету. Для російської влади важливішим є фінансування агресії, ніж підтримка власних громадян і розвитку економіки.
У період 2025-2030 років на підтримку малого та середнього бізнесу планується виділити 330 млрд рублів, що на 20 % менше, ніж у попередні шість років. Це призведе до зростання безробіття та уповільнення економіки, адже малий і середній бізнес забезпечує близько 29 мільйонів робочих місць у РФ.
От вони і "вискакують з штанів", щоб, будь-якою ціною, "дабиться пабеды"...
Бюджет Києва на днях на 8 млрд. гривень "знежирили". 🤔
Щоб конкурент Кличко, не піарився, що передає дрони для ЗСУ.
Все для перемоги Вова?🤬