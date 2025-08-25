УКР
Новини Стан російської економіки
Кремль урізає допомогу малому бізнесу, усі ресурси спрямовує на війну, - СЗР

Стан російської економіки

У першому півріччі 2025 року державна підтримка малого та середнього бізнесу у РФ скоротилася майже вдвічі, адже пріоритетом кремля залишаються витрати на війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України 

"Причинами стали зменшення обсягів пільгового кредитування, "оптимізація бюджету" та перехід до вибіркової допомоги лише для підприємців із ключових сфер – виробництва, логістики, ІТ та туризму. Кількість отримувачів скоротилася на 22%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кремль не скорочує, а лише нарощує витрати на війну проти України, яка стала головним пріоритетом російського бюджету. Для російської влади важливішим є фінансування агресії, ніж підтримка власних громадян і розвитку економіки.

У період 2025-2030 років на підтримку малого та середнього бізнесу планується виділити 330 млрд рублів, що на 20 % менше, ніж у попередні шість років. Це призведе до зростання безробіття та уповільнення економіки, адже малий і середній бізнес забезпечує близько 29 мільйонів робочих місць у РФ.

росія (67333) економіка (954) зовнішня розвідка (492)
Все на війну - мир їм не потрібний
25.08.2025 14:26 Відповісти
без війни пересидент лапотний просто втратить владу. Тож, війна для ***** остання соломинка.
25.08.2025 14:28 Відповісти
Хто-б ще сумнівався... Для Путіна і "кремлівських" головне - зберегти владу... А в Росії будь-яка воєнна поразка обертається революцією та розвалом країни... Так було після російсько-японської (1905 рік). Так було після І Світової (1917-й). Так було післа афганської (1091-й рік). Так буде й після російсько-української...
От вони і "вискакують з штанів", щоб, будь-якою ціною, "дабиться пабеды"...
25.08.2025 14:57 Відповісти
Зеленський також урізає все, що може допомагати ЗСУ.
Бюджет Києва на днях на 8 млрд. гривень "знежирили". 🤔
Щоб конкурент Кличко, не піарився, що передає дрони для ЗСУ.
Все для перемоги Вова?🤬
25.08.2025 15:00 Відповісти
А ми робимо навпаки---збільшуємо бюджет на піар-заходи.Кешбек,маоафони різні допомоги На нас напали фашисти і ми повинні захищатись,то повинен діяти лозунг___ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ,ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ
25.08.2025 15:21 Відповісти
 
 