Кремль урезает помощь малому бизнесу, все ресурсы направляет на войну, - СВР

В первом полугодии 2025 года государственная поддержка малого и среднего бизнеса в РФ сократилась почти вдвое, ведь приоритетом кремля остаются расходы на войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в Службе внешней разведки Украины

"Причинами стали уменьшение объемов льготного кредитования, "оптимизация бюджета" и переход к выборочной помощи только для предпринимателей из ключевых сфер - производства, логистики, ИТ и туризма. Количество получателей сократилось на 22%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кремль не сокращает, а лишь наращивает расходы на войну против Украины, которая стала главным приоритетом российского бюджета. Для российской власти важнее финансирование агрессии, чем поддержка собственных граждан и развития экономики.

В период 2025-2030 годов на поддержку малого и среднего бизнеса планируется выделить 330 млрд рублей, что на 20 % меньше, чем в предыдущие шесть лет. Это приведет к росту безработицы и замедлению экономики, ведь малый и средний бизнес обеспечивает около 29 миллионов рабочих мест в РФ.

