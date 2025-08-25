РУС
Новости Состояние российской экономики
Кремль урезает помощь малому бизнесу, все ресурсы направляет на войну, - СВР

Состояние российской экономики

В первом полугодии 2025 года государственная поддержка малого и среднего бизнеса в РФ сократилась почти вдвое, ведь приоритетом кремля остаются расходы на войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в Службе внешней разведки Украины

"Причинами стали уменьшение объемов льготного кредитования, "оптимизация бюджета" и переход к выборочной помощи только для предпринимателей из ключевых сфер - производства, логистики, ИТ и туризма. Количество получателей сократилось на 22%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кремль не сокращает, а лишь наращивает расходы на войну против Украины, которая стала главным приоритетом российского бюджета. Для российской власти важнее финансирование агрессии, чем поддержка собственных граждан и развития экономики.

В период 2025-2030 годов на поддержку малого и среднего бизнеса планируется выделить 330 млрд рублей, что на 20 % меньше, чем в предыдущие шесть лет. Это приведет к росту безработицы и замедлению экономики, ведь малый и средний бизнес обеспечивает около 29 миллионов рабочих мест в РФ.

россия (96963) экономика (3895) внешняя разведка (402)
Сортировать:
Все на війну - мир їм не потрібний
25.08.2025 14:26 Ответить
без війни пересидент лапотний просто втратить владу. Тож, війна для ***** остання соломинка.
25.08.2025 14:28 Ответить
Хто-б ще сумнівався... Для Путіна і "кремлівських" головне - зберегти владу... А в Росії будь-яка воєнна поразка обертається революцією та розвалом країни... Так було після російсько-японської (1905 рік). Так було після І Світової (1917-й). Так було післа афганської (1091-й рік). Так буде й після російсько-української...
От вони і "вискакують з штанів", щоб, будь-якою ціною, "дабиться пабеды"...
25.08.2025 14:57 Ответить
Зеленський також урізає все, що може допомагати ЗСУ.
Бюджет Києва на днях на 8 млрд. гривень "знежирили". 🤔
Щоб конкурент Кличко, не піарився, що передає дрони для ЗСУ.
Все для перемоги Вова?🤬
25.08.2025 15:00 Ответить
 
 