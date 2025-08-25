РУС
Беларусь осторожно относится к экспорту топлива в Россию из-за более выгодных рынков, - СВР

Беларусь, несмотря на топливный кризис в России, не спешит помогать Москве с бензином и отдает предпочтение экспорту на более выгодные рынки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В разведке напомнили, что в России продолжается дефицит бензина: местные власти вынуждены вводить талоны, а оптовые цены с начала августа выросли на 8%. Даже запрет на продажу топлива не стабилизировал рынок.

По данным СВР, белорусские НПЗ производят 3-4 млн тонн бензина в год, из которых около 2 млн потребляют внутри страны. При этом месячная потребность России составляет около 3 млн тонн.

Как отмечается, экономически Минску выгоднее продавать бензин в Китай, Индию и страны Африки по цене $1 300-1 900 за тонну, тогда как в России предлагают менее $1 000. Даже в разгар топливного кризиса весной 2024 года Беларусь поставила в РФ только 3 тысячи тонн топлива - 0,1% от потребности Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль урезает помощь малому бизнесу, все ресурсы направляет на войну, - СВР

Лука ще той чортяка!
Лука з дохлого Хла ще пинєходи знімить.
25.08.2025 16:14 Ответить
Ну і правильно, бульбаши, кацап і на підводі поїде.
І не зліть ЗСУ, а то мозирський НПЗ близько, а хаймерси точні.
25.08.2025 16:16 Ответить
ну, хаймерас може і сша не дозволить, а от бпла дешевого вистачить.
25.08.2025 16:18 Ответить
та ну нах.таку муйню втирати українському народові???(((За даними СЗР, білоруські НПЗ виробляють 3-4 млн тонн бензину на рік, з яких близько 2 млн споживають усередині країни. При цьому місячна потреба Росії становить близько 3 млн тонн. Джерело: https://censor.net/ua/n3570431
25.08.2025 16:16 Ответить
Це ж мільйони бабла та купа народу працювала на цю "аналітику"...
25.08.2025 16:47 Ответить
А шо вартує ***** перекрити нафтопровод бульбашам, якщо будуть шукати вигідніших ринків? З бульби буде бензин гнати?
25.08.2025 16:55 Ответить
Нефігово бульбофюрер об ***** ноги витер.
25.08.2025 17:16 Ответить
лука той ще пройдисвіт! він отримує рашенську нафту, робить з неї бензин, а продавати хоче, де вигідніше. ну то ху*ло може і "новічка" підкинути
25.08.2025 18:23 Ответить
 
 