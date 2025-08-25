Беларусь осторожно относится к экспорту топлива в Россию из-за более выгодных рынков, - СВР

Беларусь, несмотря на топливный кризис в России, не спешит помогать Москве с бензином и отдает предпочтение экспорту на более выгодные рынки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В разведке напомнили, что в России продолжается дефицит бензина: местные власти вынуждены вводить талоны, а оптовые цены с начала августа выросли на 8%. Даже запрет на продажу топлива не стабилизировал рынок.

По данным СВР, белорусские НПЗ производят 3-4 млн тонн бензина в год, из которых около 2 млн потребляют внутри страны. При этом месячная потребность России составляет около 3 млн тонн.

Как отмечается, экономически Минску выгоднее продавать бензин в Китай, Индию и страны Африки по цене $1 300-1 900 за тонну, тогда как в России предлагают менее $1 000. Даже в разгар топливного кризиса весной 2024 года Беларусь поставила в РФ только 3 тысячи тонн топлива - 0,1% от потребности Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль урезает помощь малому бизнесу, все ресурсы направляет на войну, - СВР