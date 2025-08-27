Російський ІТ-сектор переживає кризу через санкції та відтік кадрів, - СЗР

Російська ІТ-галузь опинилася у стані системної кризи через санкційну ізоляцію, втрату доступу до західних технологій і масовий відтік фахівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, за останні три роки з країни виїхали понад 20 тисяч ІТ-спеціалістів, тоді як щороку повертаються лише близько 300 осіб. Якщо раніше іноземні кадри забезпечували до 20% приросту персоналу, то у 2024 році цей показник скоротився до 0,4%.

Через дефіцит професіоналів компанії вимушені заміщати вакансії внутрішнім резервом, що часто не відповідає необхідним стандартам.

На тлі кадрової кризи зростає і репресивний тиск. Так, Мосгорсуд засудив колишнього програміста "Яндекса" Сергія Ірина до 15 років ув’язнення за переказ $500 українському фонду "Повернись живим", звинувативши його у державній зраді. Подібні випадки, за оцінкою СЗРУ, формують атмосферу страху в середовищі ІТ-фахівців.

