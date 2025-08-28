УКР
Новини Розвідка України
888 11

У РФ вводять "уроки війни" для дітей у школах і дитсадках, - СЗР

День захисту дітей перенесли. Коли тепер відзначатимуть

У Росії перебудовують навчальні програми шкіл і дитячих садків, щоб із раннього віку формувати у дітей уявлення про війну.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, у межах програми "Розмови про важливе" школярам щотижня нав’язують "патріотичні теми" - від "героїв Росії" до "пісень війни". Формально курс є добровільним, але батьки повідомляють про погрози відрахуванням у разі відмови від відвідування. З вересня програму запроваджують також у дитсадках, включно з установами на тимчасово окупованих територіях України.

Одночасно змінюють базові предмети: суспільствознавство скорочують або взагалі прибирають, а історію за підручниками Володимира Мединського розширюють. Додаткові модулі присвячують "подвигам учасників вторгнення в Україну". На уроках музики обов’язково звучатимуть пісні Газманова і Шамана, тоді як у Держдумі вже вимагають прибрати джаз і класичну музику.

Також усі школи зобов’язані працювати через державний месенджер Max із доступом до камер і мікрофонів. "Учителі стають елементами цифрового нагляду за дітьми й батьками", - зазначили у СЗР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський ІТ-сектор переживає кризу через санкції та відтік кадрів, - СЗР

Автор: 

освіта (1336) росія (67392) зовнішня розвідка (495)
Топ коментарі
+2
******* ти врот.
показати весь коментар
28.08.2025 11:19 Відповісти
+2
*******. І покоління ******** вирощують. Тож, наступних загарбників вже й не шкода. Їбаште.
показати весь коментар
28.08.2025 11:24 Відповісти
+2
А в нас проводять уроки як здриснути з України за кордон і там співати пісень про нелегку долю. Ну і хто в цій війні буде переможцем?
показати весь коментар
28.08.2025 11:25 Відповісти
а в нас випускають за кордон здоровенних бугаів 18-23 років! як війну виграти дідами?зеленський планомірно здає Україну!
показати весь коментар
28.08.2025 11:18 Відповісти
Гадость 🤮🙄
показати весь коментар
28.08.2025 11:21 Відповісти
хай це будуть "уроки громадянської війни", амінь
показати весь коментар
28.08.2025 11:23 Відповісти
Рашисти те ж саме роблять і на окупованих українських територіях. Так що покоління ******** буде і в усій окупованій Україні.
показати весь коментар
28.08.2025 11:27 Відповісти
А ще треба провести інструктаж по самогубству, на особистому прикладі
показати весь коментар
28.08.2025 11:34 Відповісти
Зате в нас жодного патріотичного виховання в навчальних закладах,а недоумки хвалятся скільки може виїхати молоді 18-22 роки і це під час війни.
показати весь коментар
28.08.2025 11:51 Відповісти
З 91 року молодь не виховували українцями натомість громадянами світу. Не створили замість зарніц та піонерів з комсомолом жодних загальнонаціональних організацій. Поодинокі Пласти та Джури цьому підтвердження. Тепер влада пожинає наслідки - прфігізм юнацтва до долі держави. Та й пересічних роботяг яких обзивали Шарікоаими також.
показати весь коментар
28.08.2025 12:01 Відповісти
 
 