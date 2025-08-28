У Росії перебудовують навчальні програми шкіл і дитячих садків, щоб із раннього віку формувати у дітей уявлення про війну.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, у межах програми "Розмови про важливе" школярам щотижня нав’язують "патріотичні теми" - від "героїв Росії" до "пісень війни". Формально курс є добровільним, але батьки повідомляють про погрози відрахуванням у разі відмови від відвідування. З вересня програму запроваджують також у дитсадках, включно з установами на тимчасово окупованих територіях України.

Одночасно змінюють базові предмети: суспільствознавство скорочують або взагалі прибирають, а історію за підручниками Володимира Мединського розширюють. Додаткові модулі присвячують "подвигам учасників вторгнення в Україну". На уроках музики обов’язково звучатимуть пісні Газманова і Шамана, тоді як у Держдумі вже вимагають прибрати джаз і класичну музику.

Також усі школи зобов’язані працювати через державний месенджер Max із доступом до камер і мікрофонів. "Учителі стають елементами цифрового нагляду за дітьми й батьками", - зазначили у СЗР.

