Росія посилює антиміграційну риторику для відволікання від війни, - СЗР

Російський режим дедалі активніше використовує антиміграційні настрої, щоб зняти увагу населення з війни проти України та внутрішніх проблем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За інформацією СЗР, Держдума РФ готує низку ініціатив, спрямованих на обмеження прав мігрантів, насамперед з країн Центральної Азії. Йдеться про висилку іноземців за участь у передвиборчій агітації, цифровий облік мігрантів, контроль за їхніми сім’ями та обов’язок повідомляти силовикам про осіб без страховки, які отримали медичну допомогу.

Водночас у Санкт-Петербурзі тестують систему відеоспостереження, яка здатна розпізнавати етнічну належність перехожих і фіксувати "концентрацію національностей" у публічних місцях.

У СЗР зазначають, що кремлівська пропаганда переплітає антиміграційні меседжі з внутрішньою мобілізацією. Таким чином влада намагається відвернути увагу суспільства від провалів у війні та загострення економічних і соціальних проблем.

А як вираховувати мігрантів в областях ближче до Уралу та далі. Чи на північний схід від Москви. Там ,,ісконно рускіє,, всі широкоморді початково.
28.08.2025 18:00 Відповісти
Ось тому і дітей українських викрадають. Хочуть покращити породу. Думають, що слов'янська кров їх врятує.
28.08.2025 18:12 Відповісти
Багатовікові пияцтво,рабство та від"ємна селекція руських дуже полегшують роботу системі етнічного розпізнавання перехожих.
28.08.2025 18:03 Відповісти
Система етнічного розпізнавання своїх і рідних може розпізнати по поході - їх пройдений маршрут нагадує сінусоїду.😃
28.08.2025 18:48 Відповісти
Москалі рухаються як блискавка..зігзагом
28.08.2025 19:45 Відповісти
 
 