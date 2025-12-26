Враг вербует иностранцев: более 150 иностранцев из 25 стран вступили в армию РФ в декабре, - СВР

За декабрь Россия завербовала более 150 иностранцев из 25 стран в армию РФ, еще около 200 готовятся присоединиться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Основными источниками комплектования являются государства постсоветского пространства и страны Глобального Юга, среди которых - Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кения, Китай и другие.

Финансовая мотивация и обещания гражданства

В качестве основной мотивации иностранцев глава СВРУ назвал финансовое вознаграждение, упрощенное гражданство и амнистию для осужденных.

"Москва целенаправленно играет на экономической нестабильности бедных стран и ограниченных путях легальной миграции, превращая эти факторы в средство контроля и давления", – подчеркнул он.

Политический подтекст и пропагандистские нарративы

По словам главы украинской разведки, привлечение иностранцев имеет явный политический подтекст: Москва стремится представить войну как конфликт, выходящий далеко за пределы двустороннего противостояния.

"Присутствие граждан Китая, Кубы или африканских стран активно используется в пропагандистских нарративах как доказательство поддержки со стороны "незападного мира"", - подчеркнул Иващенко.