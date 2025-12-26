РУС
Новости Иностранніе наемники в армии рф
480 9

Враг вербует иностранцев: более 150 иностранцев из 25 стран вступили в армию РФ в декабре, - СВР

Более 150 иностранцев из 25 стран вступили в армию РФ — СЗРУ

За декабрь Россия завербовала более 150 иностранцев из 25 стран в армию РФ, еще около 200 готовятся присоединиться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Основными источниками комплектования являются государства постсоветского пространства и страны Глобального Юга, среди которых - Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кения, Китай и другие.

Финансовая мотивация и обещания гражданства

В качестве основной мотивации иностранцев глава СВРУ назвал финансовое вознаграждение, упрощенное гражданство и амнистию для осужденных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЮАР задержали четырех мужчин, которых РФ завербовала для участия в войне

"Москва целенаправленно играет на экономической нестабильности бедных стран и ограниченных путях легальной миграции, превращая эти факторы в средство контроля и давления", – подчеркнул он.

Политический подтекст и пропагандистские нарративы

По словам главы украинской разведки, привлечение иностранцев имеет явный политический подтекст: Москва стремится представить войну как конфликт, выходящий далеко за пределы двустороннего противостояния.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 18 тысяч иностранцев привлекла РФ к войне против Украины, - Коордштаб

"Присутствие граждан Китая, Кубы или африканских стран активно используется в пропагандистских нарративах как доказательство поддержки со стороны "незападного мира"", - подчеркнул Иващенко.

А у нас міндічі працюють навпаки - знищують модель "іноземних легіонів" , саме ту модель яка ефективно працювала !! а йти безправним м'ясом у Штрафбати ( пардон, Штурмові Війська за новоязом Потужника ) іноземці відмовляться.....
Шостий рік диверсій і підриву...... Дивна країна, як ще тримається... ...мабуть дуже хороші покровителі в небесній канцелярії...
26.12.2025 12:54 Ответить
Це питання мае один аспект- гроши. Давай бабла скільки запросять- будуть і "іноземні", і свої. Но тоді не лишиться Міндічам і на "двушки" на Маскву.
26.12.2025 13:12 Ответить
З одного боку, це погано.
З іншого - смішно.
З усього Глобального Півдня (де більше двох мільярдів населення) - лише до 200 тушок на місяць. При поточних руснявих втратах - декілька годин ведення бойових дій.
26.12.2025 12:54 Ответить
Ні, не смішно
Якраз у нас від'ємний баланс.... ( А ворог всіма способами поповнюється: зеки, тумба-юмба, собакоїди, людоїди, гадюкоїди, тарганоїди, віслюкойо§и тощо тощо .. )
Тепер ще й іноземцям закрили перспективу та мотивацію..
26.12.2025 12:59 Ответить
Кажу ж, як подивитись.
Так, поповнення ОС навіть у таких кількостях для нас дуже погане.
Але росія, при її всіх заявлених можливостях, мала б вербувати десятки тисяч бомжів на місяць. Але цього немає, навіть судячи з відео знищення русні. Переважна більшість - пропиті північні пики.
26.12.2025 13:02 Ответить
корейців там десятки тисяч а цифра 200 голів за грудень напевно занижена
26.12.2025 13:34 Ответить
Корейці - не найманці, їх пончик відправив.
Масової присутності іноземних найманців наші не спостерігали, інакше б вже сказали.
26.12.2025 13:35 Ответить
Ворог закрив наші ракетні програми. Наша армія воює зі зв'язаними руками.
26.12.2025 13:00 Ответить
А хто вам заважає вербувати , так найманцям же треба платити великі гроші ,краще ж набусифікувати білих негрів за 20 000.
26.12.2025 13:01 Ответить
 
 