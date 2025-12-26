Враг вербует иностранцев: более 150 иностранцев из 25 стран вступили в армию РФ в декабре, - СВР
За декабрь Россия завербовала более 150 иностранцев из 25 стран в армию РФ, еще около 200 готовятся присоединиться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.
Основными источниками комплектования являются государства постсоветского пространства и страны Глобального Юга, среди которых - Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кения, Китай и другие.
Финансовая мотивация и обещания гражданства
В качестве основной мотивации иностранцев глава СВРУ назвал финансовое вознаграждение, упрощенное гражданство и амнистию для осужденных.
"Москва целенаправленно играет на экономической нестабильности бедных стран и ограниченных путях легальной миграции, превращая эти факторы в средство контроля и давления", – подчеркнул он.
Политический подтекст и пропагандистские нарративы
По словам главы украинской разведки, привлечение иностранцев имеет явный политический подтекст: Москва стремится представить войну как конфликт, выходящий далеко за пределы двустороннего противостояния.
"Присутствие граждан Китая, Кубы или африканских стран активно используется в пропагандистских нарративах как доказательство поддержки со стороны "незападного мира"", - подчеркнул Иващенко.
Шостий рік диверсій і підриву...... Дивна країна, як ще тримається... ...мабуть дуже хороші покровителі в небесній канцелярії...
З іншого - смішно.
З усього Глобального Півдня (де більше двох мільярдів населення) - лише до 200 тушок на місяць. При поточних руснявих втратах - декілька годин ведення бойових дій.
Якраз у нас від'ємний баланс.... ( А ворог всіма способами поповнюється: зеки, тумба-юмба, собакоїди, людоїди, гадюкоїди, тарганоїди, віслюкойо§и тощо тощо .. )
Тепер ще й іноземцям закрили перспективу та мотивацію..
Так, поповнення ОС навіть у таких кількостях для нас дуже погане.
Але росія, при її всіх заявлених можливостях, мала б вербувати десятки тисяч бомжів на місяць. Але цього немає, навіть судячи з відео знищення русні. Переважна більшість - пропиті північні пики.
Масової присутності іноземних найманців наші не спостерігали, інакше б вже сказали.