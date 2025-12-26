Ворог вербує іноземців: понад 150 іноземців із 25 країн вступили до армії РФ у грудні, - СЗР

За грудень Росія завербувала понад 150 іноземців із 25 країн до армії РФ, ще близько 200 готуються приєднатися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

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Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких Білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія, Китай тощо.

Фінансова мотивація та обіцянки громадянства

Як основну мотивацію іноземців Голова СЗРУ назвав фінансову винагороду, спрощене громадянство та амністію для засуджених.

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"Москва цілеспрямовано грає на економічній нестабільності бідних країн й обмежених шляхах легальної міграції, перетворюючи ці фактори на засіб контролю та тиску", – підкреслив він.

Політичний підтекст і пропагандистські наративи

За словами очільника української розвідки, залучення іноземців має виразний політичний підтекст: Москва прагне подати війну як конфлікт, що виходить далеко за межі двостороннього протистояння.

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"Присутність громадян Китаю, Куби чи африканських країн активно використовується в пропагандистських наративах як доказ підтримки з боку "незахідного світу"", – наголосив Іващенко.