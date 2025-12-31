РФ потратила на полномасштабную войну против Украины около $550 млрд, - СВР

С начала полномасштабного вторжения Россия потратила около $550 млрд на войну против Украины.

Об этом сообщила Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что такая сумма - эквивалент 24 годовых бюджетов РФ на высшее образование или 22 бюджетов на здравоохранение.

"Значительная часть этих расходов скрыта: 59% военного бюджета засекречены. За три квартала 2025 года по "открытым" статьям было потрачено 4,816 трлн рублей, тогда как по "закрытым" - 7,038 трлн. В годовом измерении закрытая часть расходов выросла на 39%", - говорится в сообщении.

В СВР подчеркнули, что финансирование войны Кремль перекладывает на население через новые налоги и рост цен. В 2022–2025 годах цены для россиян росли непрерывно.

"Газпром" компенсировал потерю европейских рынков за счет внутренних потребителей: средняя стоимость коммунальных услуг выросла на 43%, а на следующий год уже задекларировано повышение на еще около 14%.

Рост цен

Топливо подорожало на 29-35%, и в 2026 году этот тренд сохранится. Недвижимость в РФ за 2022-2025 годы подорожала на 50%; в 2026-м ожидается еще плюс 6-7%, а непосредственно в Москве - до 20%", - пояснили там.

Наибольший рост цен ощущается в продовольствии: молочная продукция подорожала на 62%, мясо – на 41%. Прогнозы на 2026 год предсказывают дальнейший рост цен на десятки процентов.

