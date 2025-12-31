РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8135 посетителей онлайн
Новости Состояние российской экономики
789 15

РФ потратила на полномасштабную войну против Украины около $550 млрд, - СВР

Сколько РФ потратила на войну против Украины: в СЗР назвали сумму

С начала полномасштабного вторжения Россия потратила около $550 млрд на войну против Украины.

Об этом сообщила Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Там отметили, что такая сумма - эквивалент 24 годовых бюджетов РФ на высшее образование или 22 бюджетов на здравоохранение.

"Значительная часть этих расходов скрыта: 59% военного бюджета засекречены. За три квартала 2025 года по "открытым" статьям было потрачено 4,816 трлн рублей, тогда как по "закрытым" - 7,038 трлн. В годовом измерении закрытая часть расходов выросла на 39%", - говорится в сообщении.

В СВР подчеркнули, что финансирование войны Кремль перекладывает на население через новые налоги и рост цен. В 2022–2025 годах цены для россиян росли непрерывно.

Читайте также: Россия теряет способность самостоятельно обеспечивать собственную атомную энергетику, - СВР

"Газпром" компенсировал потерю европейских рынков за счет внутренних потребителей: средняя стоимость коммунальных услуг выросла на 43%, а на следующий год уже задекларировано повышение на еще около 14%.

Рост цен

Топливо подорожало на 29-35%, и в 2026 году этот тренд сохранится. Недвижимость в РФ за 2022-2025 годы подорожала на 50%; в 2026-м ожидается еще плюс 6-7%, а непосредственно в Москве - до 20%", - пояснили там.

Наибольший рост цен ощущается в продовольствии: молочная продукция подорожала на 62%, мясо – на 41%. Прогнозы на 2026 год предсказывают дальнейший рост цен на десятки процентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия проводит информационную операцию для срыва договоренностей Украины и США, - СЗР

Автор: 

бюджет (4890) россия (98567) СВР (204)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
путлєр на війну кине все - нам потрібно більше зброї
показать весь комментарий
31.12.2025 14:01 Ответить
+1
Так вони і заробили
У скільки ви оцінюєте захоплені кацапами землі ?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:01 Ответить
+1
Цікавіше було б дізнатися скілки за час війни заробили всякі міндичі та кіселі .
показать весь комментарий
31.12.2025 14:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путлєр на війну кине все - нам потрібно більше зброї
показать весь комментарий
31.12.2025 14:01 Ответить
Формально все і кинув. Росія воююе на всіх 100 % своїх можливостей.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:14 Ответить
Ні. Там кордони відкриті. Примусової мобілізації немає. Це по-перше.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:21 Ответить
Взагалі-то є.
І кордони не зовсім вже відкриті.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:45 Ответить
Так вони і заробили
У скільки ви оцінюєте захоплені кацапами землі ?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:01 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2025 14:04 Ответить
Цікавіше було б дізнатися скілки за час війни заробили всякі міндичі та кіселі .
показать весь комментарий
31.12.2025 14:05 Ответить
не заробили, а накрали.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:44 Ответить
як можна, це ж друзі перзидента, вони не могли.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:58 Ответить
клінічні дауни, ці гроші могли піти на R&D, щоб хоч трошки підняти рашку з лайна
показать весь комментарий
31.12.2025 14:09 Ответить
Нас💩ти на к@ц@пів та їх витрати!
Ці су🤬ки влізуть в кредити, заради того, щоб вбивати українців.
Біосміття є-бане!!!
показать весь комментарий
31.12.2025 14:14 Ответить
Вже влізли.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:49 Ответить
А її противник щороку по мінімум $50 млрд. витрачає тільки позикових іноземних грошей. Разом 200 млрд. Ну то що?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:18 Ответить
Витратила - це коли заплатила іншій країні ці гроші, а коли вони перетекли з одного карману в інший в середині країни - це ніяке не витрачання, а вкладання грошей в обіг.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:52 Ответить
Расселить бараки, починить больницы, провести газ - это русне не интересно.
Напасть на соседа - это они умеют
показать весь комментарий
31.12.2025 14:53 Ответить
 
 