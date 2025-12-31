РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8152 посетителя онлайн
Новости Атака БПЛА на резиденцию Путина
840 6

СВР назвала фейком карту Минобороны РФ об "атаке дронов на резиденцию Путина". КАРТА

Минобороны России обнародовало карту якобы атаки украинских дронов на резиденцию Владимира Путина, которую Служба внешней разведки Украины назвала фейковой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СВР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Разведка Украины назвала фейком карту Минобороны РФ

По данным российского ведомства, силы ПВО якобы уничтожили 50 беспилотников в Брянской и Смоленской областях и еще 41 - в Новгородской области, которые, как утверждают в Москве, направлялись к резиденции Путина вблизи Валдая. В то же время, подтверждений этим заявлениям нет.

В СВР подчеркнули, что Россия проводит информационную операцию с целью срыва договоренностей между президентами Украины и США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ потратила на полномасштабную войну против Украины около $550 млрд, - СВР

Факты, указывающие на фейковость заявлений РФ:

  • Жители Новгородской области не сообщали об атаке 29 декабря;

  • Отсутствуют обломки, фото или видео сбитых дронов;

  • Минобороны РФ дважды меняло свои данные, корректируя количество якобы сбитых беспилотников (сначала 18, затем 23).

В СВР отметили, что такие заявления Кремля служат оправданием для дальнейших агрессивных действий и влияния на международный переговорный процесс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас об "атаке" БПЛА на резиденцию Путина: РФ стремится сорвать реальный прогресс на пути к миру

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами нанесла удар по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резиденция Путина во время "атаки" БПЛА повреждена не была, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (32643) СВР (204) дроны (5865)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер вже 3 позиції, не 4?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:38 Ответить
Шкода що не долетіли.
Коли уб'ють долетять, тоді приходьте.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:45 Ответить
Сейчас русские наверное лихорадочно свозят со всей россии обломки наших беспилотников к резиденции пуйла.
А их "спецы" с помощью ИИ лепят видосики сбития беспилотников. Лепить горбатого они умеют.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:46 Ответить
Брехать всегда, брехать везде - это главная скрепа русни
показать весь комментарий
31.12.2025 14:51 Ответить
Замість того щоб просто проігнорувати, і ці починають виправдовуватися? Що, нагадати про себе кортить зайвий раз?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:54 Ответить
Всьо збілі,Єто всьо натворілі обломкі
показать весь комментарий
31.12.2025 14:56 Ответить
 
 