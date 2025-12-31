СВР назвала фейком карту Минобороны РФ об "атаке дронов на резиденцию Путина". КАРТА

Минобороны России обнародовало карту якобы атаки украинских дронов на резиденцию Владимира Путина, которую Служба внешней разведки Украины назвала фейковой.

По данным российского ведомства, силы ПВО якобы уничтожили 50 беспилотников в Брянской и Смоленской областях и еще 41 - в Новгородской области, которые, как утверждают в Москве, направлялись к резиденции Путина вблизи Валдая. В то же время, подтверждений этим заявлениям нет.

В СВР подчеркнули, что Россия проводит информационную операцию с целью срыва договоренностей между президентами Украины и США.

Факты, указывающие на фейковость заявлений РФ:

Жители Новгородской области не сообщали об атаке 29 декабря;

Отсутствуют обломки, фото или видео сбитых дронов;

Минобороны РФ дважды меняло свои данные, корректируя количество якобы сбитых беспилотников (сначала 18, затем 23).

В СВР отметили, что такие заявления Кремля служат оправданием для дальнейших агрессивных действий и влияния на международный переговорный процесс.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами нанесла удар по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

