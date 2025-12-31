Україна провела "окрему бесіду" з послами Індії та Пакистану: країни засудили "атаку" на резиденцію Путіна

У середу, 31 грудня, до Міністерства закордонних справ України були викликані для "окремих бесід" тимчасовий повірений у справах Індії та тимчасовий повірений у справах Пакистану щодо нібито атаки на резиденцію глави Кремля Путіна.

Про це повідомили на сайті дипвідомства, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція МЗС на заяви країн

Очільникам дипломатичних місій Індії та Пакистану пояснили несприйняття українською стороною висловлювань глав урядів цих країн на підтримку чергової брехні Росії про нібито "напад" на резиденцію Путіна.

"Сподіваємось, що очільники цих країн висловлять глибоку стурбованість справжніми атаками РФ по цивільних об’єктах України та солідарність з Україною, проти якої Росія вже четвертий рік веде невиправдану та неспровоковану агресію", - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві додали, що схожі заходи "політико-дипломатичного реагування" вжили й посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах та в державах Центральної Азії щодо неприпустимості підігравання російській пропаганді та спробам РФ зірвати мирний процес.

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Як лідери країн підтримали Росію

Зазначимо, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що "глибоко стурбований" повідомленням про атаку на резиденцію Путіна, та закликав "усі зацікавлені сторони" зосередитися на досягненні миру.

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф назвав атаку, в якій росіяни звинуватили Україну, "мерзенним вчинком, що становить серйозну загрозу миру, безпеці та стабільності".

Із "рішучим засудженням" також виступило МЗС ОАЕ. У своїй заяві зовнішньополітичне відомство "підтвердило солідарність" з Путіним і народом Росії.

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Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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