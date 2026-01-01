Політику Трампа щодо України не схвалюють 49% респондентів: опитування The Hill
Майже половина громадян США висловили незадоволення діями президента Дональда Трампа щодо війни між Росією та Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у результатах опитування The Economist/YouGov, які наводить видання The Hill.
Результати опитування
За даними дослідження, 49% респондентів відповіли, що "дещо не схвалюють" або "категорично не схвалюють" спосіб, яким Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною.
Водночас 30% заявили про підтримку його дій, а ще 20% не змогли визначитися з відповіддю.
Опитування проводилося з 26 по 29 грудня серед 1550 респондентів, похибка становить 3,6 процентного пункту.
"У перший рік другого терміну Трампа його адміністрація наполегливо домагалася припинення війни в Україні, але без особливого успіху", - також коментується у виданні The Hill.
Зустріч Трампа і Зеленського
У неділю президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго. Після переговорів лідери заявили про прогрес у 20-пунктній мирній пропозиції, яку підтримує Київ.
Зеленський повідомив, що Трамп пообіцяв допомогу з засобами протиповітряної оборони. Він також висловив думку, що візит президента США до України був би корисним, особливо якщо б він прибув літаком безпосередньо до країни.
За результатами опитування, 27% американців вважають, що перевага у війні нині на боці Росії, 6% - що на боці України, а 44% не змогли визначити, хто має перевагу.
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Я особисто в школу онукам писала в стінну газету допис й фото прсилання вони розміщували у стінній газеті -про те як бомбили театр в МАРІУПОЛІ З ДІТЬМИ. Й це столиця штату де зажди перемагають на виборах республіканці.
У церкві, величезній, старовинній як замок , американці в основному похилого віку , збирали кошти. Приїжджали діти з Чикаго з концертом української музики, пісень , організовувала українська діаспора . . У церкві величезний двір для паркування- але на квартал поряд вулиця була заповнена авто.
Початок навчань (кінець серпня) у дітей в школі клас обвішаний прапорцями країн звідки вони є за походженням батьків ).Дітям розповідали, наприклад, про голодомор в Україні .
Парки та площі торгівельних центрів підсвічувалися в жовтоблакитний колір .
АЛЕ!!! ТО ВСЕ БУЛО ЗА БАЙДЕНА!!!