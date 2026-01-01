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Політику Трампа щодо України не схвалюють 49% респондентів: опитування The Hill

Політику Трампа щодо України не схвалюють 49% респондентів

Майже половина громадян США висловили незадоволення діями президента Дональда Трампа щодо війни між Росією та Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у результатах опитування The Economist/YouGov, які наводить видання The Hill.

Результати опитування

За даними дослідження, 49% респондентів відповіли, що "дещо не схвалюють" або "категорично не схвалюють" спосіб, яким Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною.

Водночас 30% заявили про підтримку його дій, а ще 20% не змогли визначитися з відповіддю.
Опитування проводилося з 26 по 29 грудня серед 1550 респондентів, похибка становить 3,6 процентного пункту.

"У перший рік другого терміну Трампа його адміністрація наполегливо домагалася припинення війни в Україні, але без особливого успіху", - також коментується у виданні The Hill.

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Зустріч Трампа і Зеленського

У неділю президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго. Після переговорів лідери заявили про прогрес у 20-пунктній мирній пропозиції, яку підтримує Київ.

Зеленський повідомив, що Трамп пообіцяв допомогу з засобами протиповітряної оборони. Він також висловив думку, що візит президента США до України був би корисним, особливо якщо б він прибув літаком безпосередньо до країни.

За результатами опитування, 27% американців вважають, що перевага у війні нині на боці Росії, 6% - що на боці України, а 44% не змогли визначити, хто має перевагу.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28341) США (26930) Україна (7636) Трамп Дональд (9075)
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Топ коментарі
+5
Не зовсім.
Я особисто в школу онукам писала в стінну газету допис й фото прсилання вони розміщували у стінній газеті -про те як бомбили театр в МАРІУПОЛІ З ДІТЬМИ. Й це столиця штату де зажди перемагають на виборах республіканці.
У церкві, величезній, старовинній як замок , американці в основному похилого віку , збирали кошти. Приїжджали діти з Чикаго з концертом української музики, пісень , організовувала українська діаспора . . У церкві величезний двір для паркування- але на квартал поряд вулиця була заповнена авто.
Початок навчань (кінець серпня) у дітей в школі клас обвішаний прапорцями країн звідки вони є за походженням батьків ).Дітям розповідали, наприклад, про голодомор в Україні .
Парки та площі торгівельних центрів підсвічувалися в жовтоблакитний колір .

АЛЕ!!! ТО ВСЕ БУЛО ЗА БАЙДЕНА!!!
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01.01.2026 14:04 Відповісти
+4
А більшість американців спитали- «а де це?»
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01.01.2026 12:46 Відповісти
+3
Фсбешне руде мудило😡😡😡
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01.01.2026 14:27 Відповісти

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