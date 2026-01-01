Політику Трампа щодо України не схвалюють 49% респондентів: опитування The Hill

Майже половина громадян США висловили незадоволення діями президента Дональда Трампа щодо війни між Росією та Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у результатах опитування The Economist/YouGov, які наводить видання The Hill.

Результати опитування

За даними дослідження, 49% респондентів відповіли, що "дещо не схвалюють" або "категорично не схвалюють" спосіб, яким Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною.

Водночас 30% заявили про підтримку його дій, а ще 20% не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування проводилося з 26 по 29 грудня серед 1550 респондентів, похибка становить 3,6 процентного пункту.

"У перший рік другого терміну Трампа його адміністрація наполегливо домагалася припинення війни в Україні, але без особливого успіху", - також коментується у виданні The Hill.

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Зустріч Трампа і Зеленського

У неділю президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго. Після переговорів лідери заявили про прогрес у 20-пунктній мирній пропозиції, яку підтримує Київ.

Зеленський повідомив, що Трамп пообіцяв допомогу з засобами протиповітряної оборони. Він також висловив думку, що візит президента США до України був би корисним, особливо якщо б він прибув літаком безпосередньо до країни.

За результатами опитування, 27% американців вважають, що перевага у війні нині на боці Росії, 6% - що на боці України, а 44% не змогли визначити, хто має перевагу.

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