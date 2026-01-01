Политику Трампа в отношении Украины не одобряют 49% респондентов: опрос The Hill
Почти половина граждан США выразили недовольство действиями президента Дональда Трампа в отношении войны между Россией и Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах опроса The Economist/YouGov, которые приводит издание The Hill.
Результаты опроса
По данным исследования, 49% респондентов ответили, что "несколько не одобряют" или "категорически не одобряют" способ, которым Трамп решает ситуацию с Россией и Украиной.
В то же время 30% заявили о поддержке его действий, а еще 20% не смогли определиться с ответом.
Опрос проводился с 26 по 29 декабря среди 1550 респондентов, погрешность составляет 3,6 процентного пункта.
"В первый год второго срока Трампа его администрация настойчиво добивалась прекращения войны в Украине, но без особого успеха", - также комментируется в издании The Hill.
Встреча Трампа и Зеленского
В воскресенье президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. После переговоров лидеры заявили о прогрессе в 20-пунктном мирном предложении, которое поддерживает Киев.
Зеленский сообщил, что Трамп пообещал помощь со средствами противовоздушной обороны. Он также высказал мнение, что визит президента США в Украину был бы полезен, особенно если бы он прибыл самолетом непосредственно в страну.
По результатам опроса, 27% американцев считают, что преимущество в войне сейчас на стороне России, 6% - что на стороне Украины, а 44% не смогли определить, кто имеет преимущество.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо "америка сильна" - то мозги всієї планети, сами гляньте звідки віліз маск. а американьці "тутешні" - то резерваціїї, бізони, мексика, кокаїн, макаронники, і т.д. тільки в цьому трампоїд правий, треба південних гнати на південь. але - сам тоді "пи_зду_й" в британію/іспанію/португалію і там трави свій наратив пукінський про "історичні території". p.s. Про індію і "югозахід", то окрема тема зовсім.