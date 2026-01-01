РУС
Политику Трампа в отношении Украины не одобряют 49% респондентов: опрос The Hill

Политику Трампа в отношении Украины не одобряют 49% респондентов

Почти половина граждан США выразили недовольство действиями президента Дональда Трампа в отношении войны между Россией и Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах опроса The Economist/YouGov, которые приводит издание The Hill.

Результаты опроса

По данным исследования, 49% респондентов ответили, что "несколько не одобряют" или "категорически не одобряют" способ, которым Трамп решает ситуацию с Россией и Украиной.

В то же время 30% заявили о поддержке его действий, а еще 20% не смогли определиться с ответом.
Опрос проводился с 26 по 29 декабря среди 1550 респондентов, погрешность составляет 3,6 процентного пункта.

"В первый год второго срока Трампа его администрация настойчиво добивалась прекращения войны в Украине, но без особого успеха", - также комментируется в издании The Hill.

Читайте также: Трамп в Белом доме в августе организовал неожиданный телефонный разговор Зеленского с бывшей "Мисс Украина", - NYT

Встреча Трампа и Зеленского

В воскресенье президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. После переговоров лидеры заявили о прогрессе в 20-пунктном мирном предложении, которое поддерживает Киев.

Зеленский сообщил, что Трамп пообещал помощь со средствами противовоздушной обороны. Он также высказал мнение, что визит президента США в Украину был бы полезен, особенно если бы он прибыл самолетом непосредственно в страну.

По результатам опроса, 27% американцев считают, что преимущество в войне сейчас на стороне России, 6% - что на стороне Украины, а 44% не смогли определить, кто имеет преимущество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп распространил статью The New York Post о том, что РФ придумала "атаку" Украины на резиденцию Путина

А більшість американців спитали- «а де це?»
01.01.2026 12:46 Ответить
01.01.2026 13:03 Ответить
Ми теж не знаємо де більшість міст США знаходиться за виключенням мегаполісів.
01.01.2026 13:07 Ответить
і перед цим вони 51%-ами сказали що "за".
Бо "америка сильна" - то мозги всієї планети, сами гляньте звідки віліз маск. а американьці "тутешні" - то резерваціїї, бізони, мексика, кокаїн, макаронники, і т.д. тільки в цьому трампоїд правий, треба південних гнати на південь. але - сам тоді "пи_зду_й" в британію/іспанію/португалію і там трави свій наратив пукінський про "історичні території". p.s. Про індію і "югозахід", то окрема тема зовсім.
01.01.2026 12:53 Ответить
Точно, треба "південних гнати на південь" в першу чергу Маска, тому що він "віліз" з Південно-Африканської Республіки.
01.01.2026 13:07 Ответить
Тут схвалюють - тут не схвалюють - шо їм ше не ясно?
01.01.2026 13:01 Ответить
От скажемо нам дуже цікаво як справи у жителя Техащини, або Філалельфії чи Нью-Йорку? Навіть якби на США хтось напав теж би було не особливо цікаво і це як не дивно нормально хоч і звучить дивно для декого.
01.01.2026 13:06 Ответить
 
 