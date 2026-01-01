Политику Трампа в отношении Украины не одобряют 49% респондентов: опрос The Hill

Почти половина граждан США выразили недовольство действиями президента Дональда Трампа в отношении войны между Россией и Украиной.

об этом говорится в результатах опроса The Economist/YouGov, которые приводит издание The Hill.

Результаты опроса

По данным исследования, 49% респондентов ответили, что "несколько не одобряют" или "категорически не одобряют" способ, которым Трамп решает ситуацию с Россией и Украиной.

В то же время 30% заявили о поддержке его действий, а еще 20% не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился с 26 по 29 декабря среди 1550 респондентов, погрешность составляет 3,6 процентного пункта.

"В первый год второго срока Трампа его администрация настойчиво добивалась прекращения войны в Украине, но без особого успеха", - также комментируется в издании The Hill.

Встреча Трампа и Зеленского

В воскресенье президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. После переговоров лидеры заявили о прогрессе в 20-пунктном мирном предложении, которое поддерживает Киев.

Зеленский сообщил, что Трамп пообещал помощь со средствами противовоздушной обороны. Он также высказал мнение, что визит президента США в Украину был бы полезен, особенно если бы он прибыл самолетом непосредственно в страну.

По результатам опроса, 27% американцев считают, что преимущество в войне сейчас на стороне России, 6% - что на стороне Украины, а 44% не смогли определить, кто имеет преимущество.

