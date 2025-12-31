РУС
Трамп в Белом доме в августе организовал неожиданный телефонный разговор Зеленского с бывшей "Мисс Украина", - NYT

Встреча Зеленского и Трампа
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в августе неожиданно организовал телефонный разговор украинского лидера с бывшей "Мисс Украина" Александрой Николаенко.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, эпизод произошел после прибытия Зеленского и нескольких европейских лидеров в Вашингтон 18 августа - вскоре после встречи Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске. Целью визита было убедить американского президента в опасности уступок России.

Во время разговора Трамп упомянул, что во времена владения конкурсом "Мисс Вселенная" украинские участницы часто были самыми красивыми, воскликнув: "Украинские женщины красивые". Зеленский ответил, что знает это, ведь "женился на одной из них".

После этого Трамп рассказал, что его давний друг, бизнесмен из Лас-Вегаса Фил Раффин, женат на бывшей "Мисс Украина" Александре Николаенко, с которой он познакомился на конкурсе "Мисс Вселенная".

Президент США позвонил Раффину, который передал трубку своей жене, после чего Трамп организовал разговор между Николаенко и Зеленским.

По словам собеседников NYT, в течение 10-15 минут в комнате воцарилась тишина, пока собеседники общались на украинском языке. Один из присутствующих чиновников отметил, что атмосфера в помещении заметно изменилась - напряжение снизилось, участники начали смеяться, а сама ситуация создала "человеческую связь" между Трампом и Зеленским.

Месяц спустя, во время открытия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Трамп назвал Зеленского "великим человеком", который "ведет адскую борьбу".

