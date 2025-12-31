$4,3 млрд для Украины: Зеленский поблагодарил страны-участницы программы PURL

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Румынию и Хорватию за присоединение к PURL и объявление первых взносов в программу.

Важность инициативы

Он подчеркнул, что это важная инициатива, которая позволяет покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для "патриотов" и другие необходимые нам средства.

"С момента запуска PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Хорватия", - напоминает Зеленский.

$4,3 млрд взносов для Украины

Общая сумма взносов составила 4,3 млрд долл., из них только за декабрь - почти 1,5 млрд долл. Благодаря этому удалось сформировать уже восемь пакетов помощи и сейчас продолжается наполнение еще двух.

"Спасибо каждому, кто помогал Украине в этом году и будет поддерживать в 2026-м. Приближаем мир и гарантированную безопасность для Украины и всей Европы", - резюмирует глава государства.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

