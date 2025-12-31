РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8135 посетителей онлайн
Новости Программа PURL
386 4

$4,3 млрд для Украины: Зеленский поблагодарил страны-участницы программы PURL

Зеленский благодарит за программу PURL

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Румынию и Хорватию за присоединение к PURL и объявление первых взносов в программу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Важность инициативы

Он подчеркнул, что это важная инициатива, которая позволяет покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для "патриотов" и другие необходимые нам средства.

"С момента запуска PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Хорватия", - напоминает Зеленский.

Читайте также: Румыния присоединится к механизму PURL: предоставит 50 млн евро

$4,3 млрд взносов для Украины 

Общая сумма взносов составила 4,3 млрд долл., из них только за декабрь - почти 1,5 млрд долл. Благодаря этому удалось сформировать уже восемь пакетов помощи и сейчас продолжается наполнение еще двух.

"Спасибо каждому, кто помогал Украине в этом году и будет поддерживать в 2026-м. Приближаем мир и гарантированную безопасность для Украины и всей Европы", - резюмирует глава государства.

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

Читайте: Норвегия привлекла США для дополнения пакета помощи Украине, - главком ВС Кристофферсен

Автор: 

Зеленский Владимир (23232) помощь (8288) Румыния (1226) Хорватия (285)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце небарига погріє лапи загребущі.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:41 Ответить
для України?

правильно казати - для земіндіча.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:44 Ответить
Зеленський наголосив, що це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для "петріотів" та інші необхідні нам засоби: нерухомість за кордоном, елітні автомобілі, поповнення криптогаманців, фінансування провладних ЗМІ та блогерів, підкуп виборців, "двушку на москву".
показать весь комментарий
31.12.2025 13:52 Ответить
Тапєріча наша балістика полетить на Маскву..... А ніт, її як не було, так і не буде. Бо Путін осерчаєт, та його друг, рюрік-педофіл Трамп. Зеленський потужно просрався, коли Лавров сказав про атаку на резіденцію, нафіг Бубочке такіє пріключєнія.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:57 Ответить
 
 