$4,3 млрд для України: Зеленський подякував країнам-учасницям програми PURL
Президент України Володимир Зеленський подякував Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
Важливість ініціативи
Він наголосив, що це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для "петріотів" та інші необхідні нам засоби.
"З моменту започаткування PURL у серпні до неї вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія", - нагадує Зеленський.
$4,3 млрд внесків для України
Загальна сума внесків склала 4,3 млрд дол., з них лише за грудень - майже 1,5 млрд дол. Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох.
"Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме у 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи", - резюмує глава держави.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
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