$4,3 млрд для України: Зеленський подякував країнам-учасницям програми PURL

Президент України Володимир Зеленський подякував Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

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Важливість ініціативи

Він наголосив, що це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для "петріотів" та інші необхідні нам засоби.

"З моменту започаткування PURL у серпні до неї вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія", - нагадує Зеленський.

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$4,3 млрд внесків для України

Загальна сума внесків склала 4,3 млрд дол., з них лише за грудень - майже 1,5 млрд дол. Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох.

"Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме у 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи", - резюмує глава держави.

Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

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