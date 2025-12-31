Румунія приєднається до механізму PURL: надасть 50 млн євро

Уряд Румунії приєднується до механізму PURL, що забезпечує закупівлю зброї США для України.

Про це повідомила глава МЗС Оана Цою, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, Бухарест зробить внесок у 50 мільйонів євро.

"Внесок Румунії в PURL сприятиме досягненню тривалого миру в Україні шляхом зміцнення її можливостей.

Участь Румунії в механізмі PURL під керівництвом США безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки та повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО та Стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки", - йдеться в повідомленні.

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Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

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