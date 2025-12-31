559 0
Румунія приєднається до механізму PURL: надасть 50 млн євро
Уряд Румунії приєднується до механізму PURL, що забезпечує закупівлю зброї США для України.
Про це повідомила глава МЗС Оана Цою, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, Бухарест зробить внесок у 50 мільйонів євро.
"Внесок Румунії в PURL сприятиме досягненню тривалого миру в Україні шляхом зміцнення її можливостей.
Участь Румунії в механізмі PURL під керівництвом США безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки та повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО та Стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки", - йдеться в повідомленні.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль